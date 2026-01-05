Die Weltcuprennen in Adelboden und Wengen stehen bevor. An den beiden nächsten Wochenenden werden Tausende Ski-Fans die beiden Ferienorte im Berner Oberland fluten und Strassen, Bars und Ausgehlokale füllen.

Nationaler Trauertag geplant Box aufklappen Box zuklappen Die Fahnen auf dem Bundeshaus wurden am Neujahrstag für fünf Tage auf Halbmast gesetzt. Verschiedene Kantone und Städte folgten dem Beispiel. Zudem hat der Bund auf seiner Website ein Kondolenzbuch eröffnet. Trauernde können dort eine Nachricht hinterlassen. Am 4. Januar fand ein Gedenkgottesdienst in der Chapelle Saint-Christophe de Crans für die Brandopfer statt. Am 9. Januar ist in Crans-Montana eine Feier zu Ehren der Verstorbenen und Verletzten vorgesehen. Zeitgleich plant der Bund einen nationalen Trauertag.

Nach Adelboden kommen die Ski-Fans schon nächstes Wochenende. Gemeinderatspräsident Willy Schranz sagt, mit der Tragödie von Crans-Montana im Kopf würde die Gemeinde die kommenden Tage nutzen und Lokalitäten im Dorf prüfen: «Wir schauen, dass alles in Ordnung ist, damit so etwas nicht eintreffen kann. Da sind wir gefordert.»

Gemeinde will Barbetreiber sensibilisieren

Die Aufgabe der Gemeinde sei es, Fehler zu vermeiden, Barbetreiber zu sensibilisieren und mit ihnen darüber zu sprechen, ob sie für die Sicherheit der Gäste alles getan hätten, sagt Schranz und betont: «Ich bin mir sicher, dass die Betreiber alles daran setzen, dass wir keine Wiederholung von einem solchen Ereignis haben werden.»

Das Wichtigste ist vor allem, dass die Fluchtwege gut signalisiert und frei sind.

Der Weltcuport Wengen ist Teil der Gemeinde Lauterbrunnen. Gemeinderatspräsident Karl Näpflin will am Montag im Gemeinderat diskutieren, was zu tun sei. Näpflin erklärt: «Die Gemeinde wird ein Auge auf die Gastrobetriebe und die Nachtlokale werfen und diese mindestens dazu auffordern, dass alle den eigenen Betrieb nochmals kontrollieren und schauen, ob wirklich alles sicher ist.»

Gemeinderatspräsident mit eindringlicher Warnung

Näpflin nimmt die Barbetreiber in die Verantwortung: «Sind die Garderoben entsprechend ausgerüstet? Hängen nicht zu viele Skijacken im Garderobenbereich? Und das Wichtigste: Sind die Fluchtwege gut signalisiert und frei?» Lauterbrunnens Gemeinderatspräsident warnt zudem: «nicht mit Feuer zu hantieren, auch nicht mit Kerzen und so weiter, das wäre das Schlimmste.»

Im Weltcuport Wengen gibt es neben Bars und Restaurants zwei Nachtlokale. Karl Näpflin wurde von mehreren Seiten aufgefordert, diese wegen Sicherheitsbedenken zu schliessen. Das dürfe die Gemeinde nicht, aber sie könne genauer hinschauen. Das müsse sie. Sie sei fast dazu gezwungen, so Näpflin.

Aufgeschreckt durch den Brand in der Bar in Crans-Montana sind Wengen und Adelboden vor den Weltcuprennen wachsamer geworden.