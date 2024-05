Per E-Mail teilen

Der Bundesrat hat das Vorgehen bei der Nachfolge des verstorbenen Vizekanzlers und Bundesratssprechers André Simonazzi festgelegt.

Die Stelle soll zeitnah öffentlich ausgeschrieben werden.

Bis die Nachfolgerin oder der Nachfolger das Amt antritt, wird es interimistisch von Ursula Eggenberger übernommen.

Nach dem überraschenden Tod von Vizekanzler und Bundesratssprecher André Simonazzi hat sich der Bundesrat an seiner Sitzung mit dessen Nachfolge beschäftigt. Vor den Medien in Bern verkündete Bundeskanzler Viktor Rossi den Entscheid.

Bundeskanzler würdigt «grossen Abwesenden im Saal»

Rossi würdigte den Verstorbenen als «den grossen Abwesenden im Saal». Er sei noch immer tief betroffen vom Tod des Vizekanzlers. Dieser hinterlasse eine gewaltige Lücke, bei seiner Familie, aber auch beim Bundesrat und allen Stellen der Bundesverwaltung.

Legende: Simonazzi bekleidete laut dem Bundesrat eine «Schlüsselstelle zur Sicherstellung der koordinierten Regierungskommunikation, der Planung und Leitung von bundesrätlichen Medienkonferenzen und des Betriebs der Bundeskanzlei.» Keystone/Anthony Anex

Simonazzi habe im Sinn der Institutionen und des Gremiums Bundesrat gearbeitet und die Zusammenarbeit gefestigt. In der Bundeskanzlei habe er klare Abläufe eingerichtet und er hinterlasse seiner Nachfolge solide Grundlagen.

Knappe Antworten habe Simonazzi Medienschaffenden nie aus Geringschätzung gegeben, fuhr Rossi fort. Vielmehr habe der Verstorbene aus Pflichtgefühl so gehandelt und dem Bundesrat damit unvoreingenommene Entscheidungen ermöglichen wollen. Da sei manchmal eben auch Schweigen angezeigt gewesen.

Ursula Eggenberger übernimmt interimistisch

Die Stelle wird von der Bundeskanzlei zeitnah öffentlich ausgeschrieben. Die neue Vizekanzlerin oder der neue Vizekanzler wird die Stelle voraussichtlich im Verlauf des zweiten Semesters 2024 antreten.

Der Bundesrat hat im Sinne einer Übergangsregelung Ursula Eggenberger als Vizekanzlerin und Bundesratssprecherin ad interim gewählt. Die Landesregierung bezeichnet diese als «ausgewiesene Kommunikationsspezialistin». Eggenberger führt seit 2011 die Sektion Kommunikation der Bundeskanzlei und war somit die engste Mitarbeiterin von Bundesratssprecher Simonazzi.

00:22 Video Ursula Eggenberger: «Ich habe grossen Respekt vor dieser Aufgabe» Aus News-Clip vom 15.05.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Sie wird seine Stelle interimistisch übernehmen und wieder in ihre bisherige Funktion zurückkehren, sobald der Nachfolger oder die Nachfolgerin von André Simonazzi im Amt ist. Eggenberger kandidiere auf eigenen Wunsch nicht für die seine Nachfolge, erklärte Bundeskanzler Rossi. Sie bedankte sich an der Medienkonferenz für das in sie gesetzte Vertrauen und drückte der Familie des Verstorbenen ihr Beileid aus.