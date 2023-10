Evi Allemann möchte Bundesrätin werden.

Sie gab ihre erneute Kandidatur bekannt.

Allemann ist die erste Frau, die für die Nachfolge von Alain Berset kandidiert.

In der Rooftop Bar des Volkshauses in der Berner Altstadt hat die Stadtbernerin ihre Kandidatur für den Bundesrat bekannt gegeben. Allemann ist laut eigenen Angaben «voller Energie und Gestaltungswillen» für den Job im Bundesrat. «Ich bin bereit», sagte sie.

Allemann strich ihre Leidenschaft für Politik und ihren Leistungsausweis als Führungsperson hervor. Die Regierungsrätin sagte, sie sei in ihrer Direktion Inneres und Justiz verantwortlich für über 1200 Mitarbeitende. «Ja, ich regiere gerne», sagte sie. Die SP-Politikerin erklärte, sie wolle aus der Minderheit heraus Mehrheiten schaffen.

Legende: Evi Allemann gibt an der Seite von Anna Tanner, Co-Präsidentin SP-Bern, ihre Kandidatur für den Bundesrat bekannt. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Mit 45 Jahren kann Evi Allemann bereits auf eine lange Polit-Karriere zurückblicken. Die Sozialdemokratin ist eine feste Grösse im Kanton Bern, sei es als umtriebige Parlamentarierin oder nun als Regierungsrätin.

Erstmals für Schlagzeilen sorgte Allemann im April 1998 bei den bernischen Grossratswahlen. Mit 19 Jahren wurde sie zur jüngsten Kantonsparlamentarierin der Schweiz gewählt. Im Berner Rathaus engagierte sie sich vor allem in Jugend- und Bildungsfragen. Zudem gehörte sie der Justizkommission an. Das passte gut zum Jus-Studium an der Universität Bern, das sie 2003 abschloss. Im selben Jahr wurde Allemann in den Nationalrat gewählt.

15 Jahre lang gehörte sie der grossen Kammer an. In der Öffentlichkeit wurde sie vor allem als Verkehrs- und Sicherheitspolitikerin wahrgenommen. Während ihrer Nationalratszeit war Allemann unter anderem Präsidentin des VCS Schweiz und sass im Vorstand des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbands.

Parteiinterne Amtszeitbeschränkung führte sie in die Exekutive

Ihre Nationalratskarriere neigte sich 2018 dem Ende zu, wegen der parteiinternen Amtszeitbeschränkung. Doch Allemann konnte ihre politische Karriere nahtlos fortsetzen: Sie wurde in den Berner Regierungsrat gewählt, als Nachfolgerin ihrer Parteikollegin Barbara Egger.

Die SP-Politikerin, die vom Boulevard einst das Label «rote Evi» verpasst bekommen hatte, wuchs rasch in die Rolle der Magistratin hinein. Als Direktorin für Inneres und Justiz stand sie allerdings nur selten im Scheinwerferlicht.

Ein nicht selbstverständlicher Erfolg an der Urne gelang ihr im Februar 2020: Nach einem hochemotionalen Abstimmungskampf sagten 53.5 Prozent der bernischen Stimmberechtigten Ja zu einem Transitplatz für ausländische Fahrende in Wileroltigen – gegen den Widerstand der Dorfbevölkerung.

Allemann wohnt in Bern und ist Mutter zweier Kinder im Alter von elf und sieben Jahren. In den Ferien reist die Familie oft mit Zug und Bus den Rändern Europas entlang.

Der Berner Rösti als Hindernis?

Allemanns Kandidatur ist die sechste im Rennen um den frei werdenden SP-Sitz in der Landesregierung. Bereits fünf Männer haben ebenfalls offiziell ihr Interesse am Bundesratsamt angemeldet: Daniel Jositsch (ZH), Matthias Aebischer (BE), Beat Jans (BS), Jon Pult (GR) und Roger Nordmann (VD).

Beobachter räumen der Vollblutpolitikerin auch dieses Mal eher geringe Chancen ein. Mit Albert Rösti sitzt bereits ein Berner im Bundesrat. Zudem sind amtierende Parlamentsmitglieder im Bundeshaus besser vernetzt.