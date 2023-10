Mit 45 Jahren blickt Evi Allemann bereits auf eine lange Polit-Karriere zurück. Erstmals für Schlagzeilen sorgte sie im April 1998 bei den Berner Grossratswahlen, als sie 19-jährig jüngste Kantonsparlamentarierin der Schweiz wurde. Im Rathaus engagierte sie sich vor allem in Jugend- und Bildungsfragen. Zudem gehörte sie der Justizkommission an. Das passte zum Jus-Studium an der Universität Bern, das sie 2003 abschloss. Im selben Jahr wurde sie in den Nationalrat gewählt und tat sich während 15 Jahren vor allem als Verkehrs- und Sicherheitspolitikerin hervor. Sie war VCS-Präsidentin und sass im Vorstand des Mieterverbands MV.

2018 beendete die parteiinterne Amtszeitbeschränkung ihr Nationalratsmandat. Sie wurde darauf nahtlos als Nachfolgerin ihrer Parteikollegin Barbara Egger in den Berner Regierungsrat gewählt. Vom Boulevard einst als «rote Evi» bezeichnet, wuchs sie rasch in die Rolle der Magistratin hinein. Als Leiterin für Inneres und Justiz stand sie aber nur selten im Scheinwerferlicht. So etwa im Februar 2020, als sie das Stimmvolk zu einen Transitplatz für ausländische Fahrende in Wilteroltigen überzeugte. Allemann wohnt in Bern und ist Mutter zweier Kinder im Alter von elf und sieben Jahren. In den Ferien reist die Familie oft mit Zug und Bus den Rändern Europas entlang.