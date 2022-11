Die SVP-Findungskommission hat dem Fraktionsvorstand der SVP einen Vorschlag für die Bundesratswahl gemacht.

Darin heisst es, dass ein Zweierticket zu begrüssen sei.

Namen werden keine genannt. Sämtliche Kandidaten seien wählbar.

Wörtlich heisst es in einer Medienmitteilung der Kommission. «Die Kandidatin und vier Kandidaten sind aus Sicht der Findungskommission alle wählbar und weisen einen eindrücklichen Leistungsausweis und die notwendige Führungserfahrung aus.» Die Kommission überlässt es der Fraktion, am 18. November das definitive Ticket zu bestimmen.

Albert Rösti, Hans-Ueli Vogt, Michèle Blöchliger, Werner Salzmann und Heinz Tännler: «Sie repräsentieren eine beeindruckende Erfolgsbilanz sowie die notwendige Führungserfahrung», so die Findungskommission in einer Mitteilung.

Diese Politiker und Politikerinnen wollen Maurers Nachfolge antreten

Bild 1 / 6 Legende: Wer folgt auf Bundesrat Ueli Maurer? Bis Ende Woche können die Kantonalparteien ihre Kandidierenden für die Nachfolge von Maurer melden. Danach gibt es eine Auswahl innerhalb der SVP Schweiz. Am 7. Dezember 2022 findet dann die Ersatzwahl statt. Keystone/Peter Klaunzer Bild 2 / 6 Legende: Kronfavorit: Albert Rösti Der Berner Nationalrat und frühere Präsident der SVP Schweiz will Bundesrat werden und hat seine Kandidatur vor den Medien bekannt gegeben. Der 55-Jährige ist promovierter Agronom und seit 2011 Nationalrat. Keystone / ENNIO LEANZA Bild 3 / 6 Legende: Kandidatin: Michèle Blöchliger Die knapp 55-jährige Finanzdirektorin des Kantons Nidwalden hat ihre Kandidatur bekannt gegeben. Die SVP-Politikerin ist die zweite Kandidatin aus der Zentralschweiz und wäre das erste Nidwaldner Bundesratsmitglied. Zudem ist sie die erste Frau, welche ins Rennen steigt. Blöchliger ist Anwältin und war in Kanzleien und für Grossbanken tätig. Keystone/Archiv/URS FLUEELER Bild 4 / 6 Legende: Kandidat: Werner Salzmann Der Berner SVP-Ständerat will Bundesrat werden. Er hat seine Kandidatur auf Nau.ch bekannt gegeben. Er habe das Anforderungsprofil studiert und sei zum Schluss gekommen, dass er es erfülle. Der 59-jährige Steuerchefexperte der Steuerverwaltung des Kantons Bern ist seit 2019 Ständerat, zuvor war er während einer Legislatur Nationalrat. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Kandidat: Heinz Tännler Der Zuger SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler hat in der «Schweiz am Wochenende» bekannt gegeben, für den Bundesratssitz kandidieren zu wollen. Keystone/Urs Flueeler Bild 6 / 6 Legende: Kandidat: Hans-Ueli Vogt Hans-Ueli Vogt hat die SVP von 2015 bis 2021 bereits im Nationalrat vertreten, bevor er zurückgetreten ist. Nun will er Nachfolger von Ueli Maurer werden. Der 52-Jährige ist Professor für Privat- und Wirtschaftsrecht. Keystone/Peter Klaunzer

Die Kandidatin und die Kandidaten haben sich klar für die Neutralität und die Selbstbestimmung der Schweiz positioniert, präzisiert die Kommission. Sie seien gegen einen Beitritt der Schweiz zur EU und gegen eine unkontrollierte Einwanderung in die Schweiz. Zudem stellen alle die Findungskommission auch in Fragen der nationalen Energieversorgung, der Stärkung der nationalen Nahrungsmittelproduktion und der Entlastung der Mittelschicht von Steuern, Abgaben und Gebühren zufrieden.

Der Fraktionsvorstand der SVP trifft sich am Montag, 14. November 2022 im Bundeshaus. Dieser wird zuhanden der Fraktionssitzung vom Freitagnachmittag, 18. November 2022 in Hérémence (VS) seine Empfehlung abgeben. Anschliessend an die Fraktionssitzung wird der Fraktionspräsident zusammen mit den Nominierten vor die Medien treten.