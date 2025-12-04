Wohin der Nachtzug fährt: Die österreichische ÖBB betreibt zusammen mit der SBB diverse Nachtzuglinien ab der Schweiz, vor allem Richtung Norden und Osten. Ab dem kommenden Frühling soll eine neue Linie dazukommen, ab Basel nach Kopenhagen (Dänemark) und Schweden (Malmö). Ausserdem investiert die ÖBB in neues Rollmaterial.

Das wird neu: Angeschafft werden für die Strecken ab der Schweiz auch neue Liegewagen mit sogenannten Mini-Cabins. Dabei handelt es sich um einen Mix aus dem teureren Schlafwagenabteil und dem (oft) geteilten Liegewagenabteil. Reisende liegen in einer abschliessbaren Koje: Quasi ein Kapselhotel auf Schienen. Mit den neuen Nachtzugwagen, die ab sofort im Einsatz stehen, wird zudem Rollmaterial frei für die neue Verbindung nach Skandinavien.

Legende: Die neue Mini-Cabin der österreichischen Bundesbahn ÖBB. Das Liegewagenabteil kann jetzt einzeln abgeschlossen werden. zvg / ÖBB / Harald Eisenberger

Darüber streitet die Politik: Nachtzüge lohnen sich für die Betreiber nicht, weil Betten mehr Platz brauchen als Sitzplätze – und weil diese pro Nacht nur einmal verkauft werden können. Die anfallenden Trassengebühren müssen auf den langen Nachtzugstrecken auf viel weniger Passagiere verteilt werden. Im CO2-Gesetz wurde daher eine Förderung für Nachtzüge vorgesehen als Beitrag an den Klimaschutz. Der Ständerat will aber die geplante Unterstützung für den zusätzlichen Nachtzug nach Malmö aus finanziellen Gründen wieder streichen. Der Nationalrat diskutiert kommende Woche darüber.

So geht es weiter: Es gibt Widerstand aus der Zivilgesellschaft. Und im Nationalrat hat der Nachtzug mehr Freunde. Die Regeln bei der Budgetdebatte sind aber so, dass sich am Ende immer der sparsamere Rat durchsetzt. Wenn es keine Einigung gibt, dürfte das Geld für den Nachtzug deshalb gestrichen werden. Die SBB hat bereits erklärt, dann werde sie den Nachtzug auch nicht anbieten – und das obschon der Zug bereits im Fahrplan ist und der Ticketverkauf gestartet hat.

Wo sich der Nachtzug lohnt: Der Nachtzug wird vor allem von Ferienreisenden gebucht, sagt Saskia Bilang von Simpletrain, einem Unternehmen, das Bahnreisen in ganz Europa anbietet. Er könne seine Stärken ausspielen auf Strecken zwischen acht und vierzehn Stunden. Für ihn würden sich die mit dem Zug erreichbaren Distanzen erweitern, etwa Richtung Skandinavien. Die SBB erklärt, Kundinnen und Kunden seien zunehmend bereit, auch für längere Strecken den Zug zu nehmen, sowohl tagsüber, als auch in der Nacht. Allerdings ist das Angebot in der Nacht nicht selbsttragend.

Quelle: SRF Hamburg Berlin Ams t erdam Kopenhagen P r ag Wien Budapest Zagreb 0 100 200 300 4 00 500 600 Zug Nach t zug Bus Flugzeug Preisvergleich 8 Strecken ab Zürich ohne Retourbillett* in Franken * Die Billett-Preise wurden jeweils für eine Reise in zwei Tagen und zwei Monaten recherchiert. Dies führt zu einer Spannweite bei den Preisen, die in der Grafik dargestellt ist.

Der Beitrag an den Klimaschutz: Nachtzugreisen sind klimaeffizient, vor allem im Vergleich mit dem Kurzstreckenflug. So wird pro Flugpassagier auf dem Weg nach Hamburg etwa 14-mal mehr CO2 ausgestossen als mit der Bahn. Allerdings sind die Kapazitäten in den Nachtzügen sehr beschränkt. Viele Ziele sind deshalb tagsüber schneller und günstiger erreichbar. Für kostenbewusste Kundinnen und Kunden ist auch der (Nacht-) Bus eine Alternative, auf einzelnen Strecken ist er zügiger unterwegs als die Bahn.