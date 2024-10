Hunderte an propalästinensischer Demonstration in Basel

Im Rahmen eines internationalen «Aktionstages für Palästina» finden in mehreren Städten auf der Welt Demonstrationen statt – so auch in Basel.

Gegen 2000 Menschen haben sich im De-Wette-Park beim Bahnhof SBB zur nationalen propalästinensischen Kundgebung versammelt.

Die Demonstration ist von den Behörden bewilligt worden.

Zur Kundgebung aufgerufen hatte die Föderation Schweiz-Palästina. Der Aufruf wurde von rund hundert Organisationen, von diversen Palästina-Komitees über Linksaussen-Parteien bis zu queer-feministischen Bewegungen, mitunterzeichnet.

1 / 3 Legende: Mehrere Tausend Menschen demonstrierten in Basel. SRF / Sedrik Eichkorn 2 / 3 Legende: Sie forderten unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und in Libanon. SRF / Sedrik Eichkorn 3 / 3 Legende: Zur Kundgebung aufgerufen hatte die Förderation Schweiz-Palästina. SRF / Sedrik Eichkorn

Die Teilnehmenden fordern unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und in Libanon, wirtschaftliche Sanktionen gegen Israel und die Einstellung der Zusammenarbeit der Schweiz mit Israel auf wissenschaftlicher Ebene. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt auf X schreibt, geht sie von rund 1500 bis 2000 Teilnehmenden aus.

Wiederholt wurden Schlagworte wie «Apartheid», «Genozid», «Hands off Lebanon» und «Israël assassin (Israel Attentäter)» skandiert. Auf Transparenten war unter anderem auch der umstrittene Slogan «From the River to the Sea, Palestine will be free» zu lesen, der auch von der Menge oftmals ausgerufen wurde.

Der Demonstrationszug verlief bis zum Endpunkt auf dem Basler Kasernenareal kurz nach 16:30 Uhr friedlich, was ein Polizeisprecher gegenüber Keystone-SDA bestätigte. Die Polizei blieb mit Ausnahmen eines kleinen Dialogteams während der gesamten Kundgebung unsichtbar im Hintergrund.