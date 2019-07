Seit Anfang April 2019 stehen in der Schweiz die ersten 5G-Antennen. Sunrise machte den Anfang, die Swisscom zog am Ende desselben Monats nach. Letztere will bis in zwei Jahren ein schweizweit flächendeckendes 5G-Netz haben. Sunrise rechnet mit drei bis vier Jahren. Von Salt sind die Pläne noch nicht bekannt.