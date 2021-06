Offenbar haben im Zusammenhang mit dem Evaluationsverfahren für neue Kampfflugzeuge drei Personen Insiderwissen weitergegeben. Da stellt sich die Frage, wem das nützt. «Die Motivation hinter den Lecks kennen wir nicht im Einzelnen. Diese kann ganz unterschiedlich sein», sagt SRF-Inlandredaktor Tobias Gasser.

So könnten es Personen in der Bundesverwaltung sein, die sich finanzpolitische Überlegungen machen. «Es könnten aber auch Personen sein, die sich sicherheits- oder aussenpolitische Überlegungen machen.» Stichwort: Verhältnis zu den Nachbarländern. Denn auch Deutschland und Frankreich bieten der Schweiz Jets zum Kauf an.

Das seien hochpolitische Fragen, so Gasser. «Darum ist es nicht überraschend, dass die Informationen jetzt an die Öffentlichkeit gelangten.» In erster Linie profitierten davon die Kreise, die eine politische Diskussion führen wollten – und nicht nur eine rein technische.

«Da kann es natürlich schon sein, dass jetzt Interessengruppen kommen, auch vonseiten der Kampfjet-Befürworter, die eher für eine europäische Lösung sind. Und wenn diese Stimmen lauter werden, könnte dies den Bundesrat unter Druck setzen.»

Druck dahingehend, dass er dieses Geschäft doch noch einmal politisch sauber legitimieren muss – egal, ob er jetzt den US-Jet nimmt oder vielleicht doch noch umschwenkt und einen der europäischen Kampfjets wählt.