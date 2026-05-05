Künftig wird die militärische Karriere im digitalen «Dienstmanager» dokumentiert. Wie unromantisch.

Befehl ist Befehl, die Kader brauchen uns nicht zu überzeugen; wir nehmen die Säcke schon auf, keine Sorge, wir tun es aus der Erfahrung des Maulesels.

1974 blickt Max Frisch auf seine Zeit in der Armee zurück, in seinem Werk «Dienstbüchlein». Der Schweizer Schriftsteller ist 63 Jahre alt, aber kein bisschen altersmilde. Zumindest nicht, wenn er an seinen Aktivdienst zurückdenkt – als Kanonier im Zweiten Weltkrieg. «Ich habe 650 Diensttage geleistet. Was fehlte, war der Sinn», schreibt Frisch.

Protokoll der Ereignislosigkeit

Seine Aufzeichnungen über die Dienstjahre sind, wie es der Frisch-Kenner Tobias Amslinger ausdrückt, «ein Protokoll der Ereignislosigkeit aus einem Krieg ohne Schlachten».

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Das «Dienstbüchlein» hinterfragte laut Amslinger «die Leere der militärischen Existenz, die antidemokratische Struktur der Armee und die eidgenössische Politik gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland». Bild: Frisch (rechts) 1931 in der Rekrutenschule in Thun. Bildquelle: Max Frisch-Archiv an der ETH-Bibliothek. 1 / 2 Legende: Das «Dienstbüchlein» hinterfragte laut Amslinger «die Leere der militärischen Existenz, die antidemokratische Struktur der Armee und die eidgenössische Politik gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland». Bild: Frisch (rechts) 1931 in der Rekrutenschule in Thun. Max Frisch-Archiv an der ETH-Bibliothek

Bild 2 von 2. Im Alter setzte sich der Schweizer Jahrhundertschriftsteller an vorderster Front für die Abschaffung der Armee ein: 1989 unterstützte er die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne Armee». Diese holt beachtliche 35.6 Prozent Ja-Stimmen. Bildquelle: Keystone/AP/Anonymous. 2 / 2 Legende: Im Alter setzte sich der Schweizer Jahrhundertschriftsteller an vorderster Front für die Abschaffung der Armee ein: 1989 unterstützte er die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne Armee». Diese holt beachtliche 35.6 Prozent Ja-Stimmen. Keystone/AP/Anonymous Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Dienstbüchlein als Ausdruck einer verkrusteten Bürgerlichkeit, der Unterordnung und Umerziehung? Das sehen nicht alle so.

Auf Weltreise mit Albert Einstein

Albert Einstein hängt zeitlebens an seinem Schweizer Bürgerrecht – und am Dienstbüchlein, das er auf all seine Reisen mitnimmt. Bis zu seinem Lebensende im US-Exil behält der weltberühmte Physiker das Papierheftchen bei sich.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. «Untauglich»: Als Schweizer Bürger wurde Einstein zwar ausgehoben und dem Hilfsdienst zugeteilt. Aus gesundheitlichen Gründen musste er jedoch nie Militärdienst leisten. Bildquelle: Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift / Adolf Meichle. 1 / 2 Legende: «Untauglich»: Als Schweizer Bürger wurde Einstein zwar ausgehoben und dem Hilfsdienst zugeteilt. Aus gesundheitlichen Gründen musste er jedoch nie Militärdienst leisten. Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift / Adolf Meichle

Bild 2 von 2. «Zur Turnprüfung musste der junge Einstein gar nicht antreten», berichtet der Historiker Adolf Meichle in der «Berner Zeitung»: «Der Aushebungsoberst hat ihm offenbar sofort angesehen, dass ihm weder Hoch- noch Weitsprung zugemutet werden kann.». Bildquelle: Keystone/Gaetan Bally. 2 / 2 Legende: «Zur Turnprüfung musste der junge Einstein gar nicht antreten», berichtet der Historiker Adolf Meichle in der «Berner Zeitung»: «Der Aushebungsoberst hat ihm offenbar sofort angesehen, dass ihm weder Hoch- noch Weitsprung zugemutet werden kann.» Keystone/Gaetan Bally Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eingeführt wird das Dienstbüchlein 1874 im Zuge der ersten Revision der Bundesverfassung. Es hält etwa fest, wann und wie lange jemand in der Armee diente, welches Material er bezog, von der Waffe bis zum Schuhwerk.

2007 teilt die Schweizer Armee mit, die Einführung des elektronischen Dienstbüchleins werde überprüft. Tränen unterdrücken muss im VBS offenbar niemand. Die Medienmitteilung liest sich wie eine Gebrauchsanleitung:

Seit über 125 Jahren kennt die Schweizer Armee das Dienstbüchlein (DB). Es begleitet die Angehörigen der Armee von der Rekrutierung bis zur Entlassung aus der Militärdienstpflicht.

Nun, schlappe zwanzig Jahre später, macht die Armee Nägel mit Köpfen: Am 1. Juni soll das physische Büchlein durch ein digitales System ersetzt werden – den «Dienstmanager».

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Antrittsmusterung in Reih und Glied – mit dem Dienstbüchlein in der Hand (1939). Das Heftchen ging auch optisch mit der Zeit …. Bildquelle: Keystone/Photopress-Archiv/STR. 1 / 4 Legende: Antrittsmusterung in Reih und Glied – mit dem Dienstbüchlein in der Hand (1939). Das Heftchen ging auch optisch mit der Zeit … Keystone/Photopress-Archiv/STR

Bild 2 von 4. ... einst dominierte militärischer Ernst …. Bildquelle: Wikicommons. 2 / 4 Legende: ... einst dominierte militärischer Ernst … Wikicommons

Bild 3 von 4. ... mittlerweile kommt das «DB» freundlich-nüchtern daher. Bildquelle: Keystone/Dominic Steinmann. 3 / 4 Legende: ... mittlerweile kommt das «DB» freundlich-nüchtern daher. Keystone/Dominic Steinmann

Bild 4 von 4. 16 Jahre Dienst am Vaterland. Manche blicken mit Stolz ins Dienstbüchlein, andere sind froh, den Militärdienst hinter sich gebracht zu haben. Bildquelle: Wikicommons. 4 / 4 Legende: 16 Jahre Dienst am Vaterland. Manche blicken mit Stolz ins Dienstbüchlein, andere sind froh, den Militärdienst hinter sich gebracht zu haben. Wikicommons Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Davor kommt das Projekt lange Jahre nicht vom Fleck. 2018 zündet Digitec-Gründer Marcel Dobler den Digitalisierungsturbo: «Ein digitales Dienstbüchlein ist massiv schneller ausgefüllt und vermindert damit den zeitlichen Aufwand für alle Beteiligten.»

«Auch die Fehleranfälligkeit ist viel geringer», erklärt der FDP-Nationalrat: «So kann es zum Beispiel nicht verschwinden und ist nicht überklebbar, wie dies bis anhin der Fall war.»

Blues im Bundeshaus

Manche hadern, auch im Parlament. Für sie ist das Dienstbüchlein mehr als ein Dokument – es ist eine Art Rütlischwur im Hosensack: «Das Dienstbüchlein ist nicht irgendein Fötzel», sagt der Berner Oberst und SVP-Ständerat Werner Salzmann. «Das sind schon fast Geschichtsbücher!»

«Brigadier Broccoli», die Schweizer Armeekatze, nickt andächtig: Das berühmte Maskottchen des Waffenplatzes Lyss besitzt ein eigenes Dienstbüchlein – und nimmt es mit ins Grab.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Abschaffung des «DB» muss die berühmte Schweizer Armeekatze nicht mehr erleben ... Bildquelle: Facebook. 1 / 2 Legende: Die Abschaffung des «DB» muss die berühmte Schweizer Armeekatze nicht mehr erleben ... Facebook

Bild 2 von 2. ... sie ist im August 2021 friedlich eingeschlafen, im stolzen Alter von 18 Jahren. Bildquelle: Instagram/armee.ch. 2 / 2 Legende: ... sie ist im August 2021 friedlich eingeschlafen, im stolzen Alter von 18 Jahren. Instagram/armee.ch Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Dienstbüchlein protokolliert den Dienst am Vaterland. Zugleich ist es ein persönliches Erinnerungsstück – und ein Stück Schweizer Identität. Dabei bleibt es ein «Büchlein» und kein «Buch»: Was die Deutschen martialisch «Wehrpass» nennen, kommt bei uns im guteidgenössischen Diminutiv daher.

Eine letzte Hommage – auf Tiktok

Für die heutigen Dienstpflichtigen mag das «DB» wie ein Relikt aus längst vergangener Zeit wirken. Kultig finden sies trotzdem (wenn sie es nicht gerade verloren haben).

Adieu, Dienstbüchlein, heisst es also am 1. Juni. Eine feierliche Bestattung für die 152 Jahre alte helvetische Ikone ist nicht geplant. Wobei manche Exemplare schon länger das Zeitliche gesegnet haben dürften. Denn wie schon Einstein wusste: Die Liebe zum Dienstbüchlein ist relativ.

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