Es sind eindrückliche Zahlen, die Hannes Strasser, leitender Arzt am Suchtambulatorium der Universitären Psychiatrischen Kliniken, an einem Vortrag vor Fachleuten in Basel präsentiert. Fentanyl, ein extrem starkes Schmerzmittel, hat in den USA zu einer Drogen-Epidemie geführt. Süchtige sterben mitten auf der Strasse. «112'000 Menschen in den USA sind letztes Jahr verstorben an einer Überdosis dieser Substanzen», sagt Strasser.

Legende: «Leider glaube ich, dass wir auch in der Schweiz Todesfälle sehen werden» – Suchtexperte Hannes Strasser an einem Vortrag vor Fachleuten in Basel. SRF

Mitverantwortlich für die vielen Opfer: Die Substanzen sind schwer zu dosieren – schon zwei Milligramm Fentanyl können tödlich sein. «In Europa haben wir leider auch schon einige Todesfälle zu verzeichnen. In der Schweiz haben wir noch keinen Fall, der uns bekannt ist, was nicht heisst, dass es nicht schon vorgekommen ist.»

Was ist Fentanyl? Box aufklappen Box zuklappen Fentanyl ist ein narkotisierendes Analgetikum. Es wird ursprünglich sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin angewendet. Fentanyl macht umgehend abhängig und wirkt mindestens 50-mal stärker als Heroin und 100-mal stärker als Morphin. Die Herstellungskosten für ein Kilo Fentanyl liegen bei 32'000 US-Dollar. Daraus lassen sich etwa eine Million Tabletten produzieren, mit einem Marktwert von rund 20 Millionen US-Dollar.

Experten wie Strasser befürchten, dass Fentanyl und andere synthetische Opioide auch in der Schweiz zu einem Problem werden könnten. In Basel bereiten sich Fachleute und Behörden deshalb intensiv auf diese mögliche Bedrohung vor. Unter anderem wird das Drogen-Monitoring verstärkt, also die Überwachung, welche Drogen auf der Gasse gehandelt und konsumiert werden.

Legende: Zwei Milligramm Fentanyl auf einer Bleistift-Spitze. Diese Dosis ist für viele Menschen bereits tödlich. DEA/Wikimedia Commons

Institutionen wie Spitäler, Polizei und Gassenzimmer müssen mögliche Fentanyl-Fälle melden. Der Massnahmenplan, wie ihn Zürich auch schon hat, sieht aber noch mehr vor. «Wir haben Massnahmen zur Früherkennung, Sensibilisierung der Fachpersonen und Konsumierenden sowie zur Schadensminderung definiert», erklärt Regine Steinauer, Leiterin Abteilung Sucht beim Kanton Basel-Stadt.

50- bis 100-mal stärker als Heroin

Auch die Labore in Basel werden aufgerüstet, um neue Testverfahren zu entwickeln. Damit man die Stoffe, welche in Gassenzimmern auftauchen oder von der Polizei beschlagnahmt werden, analysieren kann. Das Problem bei den diesen Testverfahren: Stoffe wie Fentanyl sind hochpotent – 50- bis 100-mal stärker als Heroin.

Legende: Für die Analyse im Labor der Rechtsmedizin Basel mussten kleine Mengen an Fentanyl aus den USA importiert werden. SRF

«Man muss extrem kleine Konzentrationen nachweisen», sagt Götz Schlotterbeck, Abteilungsleiter am Institut für Rechtsmedizin in Basel. Um diese Tests durchzuführen, mussten Vergleichsproben her. Auch dies ist kein einfaches Unterfangen. Denn nur wenige Schweizer Labors sind entsprechend ausgerüstet.

Legende: Es hat Monate gedauert, bis Götz Schlotterbeck, Abteilungsleiter am Institut für Rechtsmedizin in Basel, den Stoff importieren konnte. SRF

«Wir mussten uns das Vergleichsmaterial für die Testverfahren mühsam in den USA beschaffen», erklärt Schlotterbeck. Oder anders gesagt: Man musste einen Weg finden, um die Droge offiziell in den USA zu kaufen und in die Schweiz zu bringen. «Es hat über Monate gedauert, bis dann die ganzen Formalitäten erledigt waren: Zoll, Ausfuhr, Einfuhr, bis wir dann endlich diese Substanzen hier verfügbar hatten», so Götz.

Nun ist das Basler Labor im Besitz einer Kleinstmenge: 400 Mikrogramm konnten als Referenzmaterial beschafft werden. Entsprechend können in den nächsten Wochen die Messinstrumente angepasst werden.

Wie oft diese Instrumente tatsächlich zum Einsatz kommen, ist offen. Denn es ist derzeit unklar, wie stark Fentanyl die Schweiz tatsächlich betreffen wird. «Wir erwarten keine solchen Situationen wie in den USA, aber wir müssen vorbereitet sein», sagt Suchtexpertin Steinauer.

Hannes Strasser ergänzt: «Im besten Fall kommt es so sanft, dass wir nicht viel mitbekommen. Aber leider glaube ich, dass wir auch in der Schweiz Todesfälle sehen werden.» Und auch das Bundesamt für Gesundheit bereitet sich auf eine mögliche Opioid-Krise vor. Es thematisiert Fentanyl in diesem ersten Halbjahr an einem runden Tisch.