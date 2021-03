Es bahnt sich ein Touristenstrom in den Süden an. Die Tessiner Behörden sind besorgt, Hoteliers reiben sich die Hände.

«Bitte, bleiben Sie Zuhause!» Das sagte der Tessiner Regierungspräsident Norman Gobbi vor einem Jahr, als er die Deutschschweizer darum bat aufgrund der schwierigen Pandemiesituation, über Ostern nicht ins Tessin zu kommen.

Ein Jahr später ist die epidemiologische Lage zwar viel besser, die Pandemie aber noch lange nicht ausgestanden. Wegen der unsicheren Lage im Ausland zieht es diesmal nun viele Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer ins Tessin.

Fast komplett ausgebuchte Hotels

Tessiner Hotels werden bereits stark gebucht, vor allem solche mit Restaurant und Wellness. Der Vizepräsident von Hotellerie-Suisse, Urs Zimmermann, spricht von einer derzeit aussergewöhnlich hohen Hotelauslastung. In gewissen Hotels hätten nun sogar zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden müssen.

Besonders gut gebucht sind Hotels in Locarno und Lugano. Auffällig dabei sei, dass es eine stärkere Nachfrage nach 4- und 5-Sternhotels gebe als in normalen, krisenfreien Zeiten. Die Menschen hätten ganz klar Nachholbedarf, meint der Vizepräsident von Hotelleriesuisse.

Die Gäste seien bereit mehr Geld auszugeben, als in anderen Jahren. Es werden weniger gefragt, was ein Zimmer koste, sondern, welcher Service angeboten werde. Hotels ohne Wellnessbereich oder Restaurant werden dementsprechend weniger nachgefragt.

Überfülltes Tessin erwartet

Sehr stark gefragt sind auch die Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Tessin. Die Online-Ferienhausplattform e-domizil spricht von einer Buchungszunahme von bis zu 60 Prozent gegenüber 2019.

Zu den Übernachtungsgästen kommen noch die Tagesausflügler hinzu, die dank der Neat nun noch schneller in Lugano und Locarno sind.

Angesichts der sich anbahnenden Touristenströme mahnen die Tessiner Behörden die Sicherheitsbestimmungen unbedingt einzuhalten. In weiser Voraussicht haben sie in Ascona, Lugano und Bellinzona ein Maskenobligatorium in der Innenstadt festgesetzt.

Derzeit wird zudem darüber diskutiert, Picknick-Zonen für Touristen einzurichten. So sollen alle – Tessiner und Touristen – möglichst ärgernisfrei und gesund durch die Ostertage kommen.