In der Hochsaison zwischen Black Friday und Weihnachten hat die Post 23 Millionen Pakete zugestellt.

Das Vorjahresergebnis wurde damit um 3.1 Prozent überschritten, wie die Post mitteilte. Mit 1.3 Millionen verarbeiteten Paketen markierte der 2. Dezember den Spitzentag.

Auch nach der intensiven Zeit um Weihnachten rechne die Post mittel- und langfristig mit einer Paketzunahme, heisst es in der Medienmitteilung.

Um dem Paketaufkommen gerecht zu werden, baut die Post im nächsten Jahr ein zusätzliches Paketzentrum in Frauenfeld. Es soll Ende 2029 in Betrieb genommen werden. Ausserdem wird im Logistikzentrum Urdorf ZH eine neue Paketsortiermaschine eingebaut, die vor Weihnachten 2026 erstmals zum Einsatz kommen soll.