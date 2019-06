Zum Schutz der Schweizer Börse hat der Bundesrat Ende November letzten Jahres eine Massnahme beschlossen, die ab dem 1. Juli aktiviert wird. Dieser «Plan B» sieht eine Schweizer Anerkennungspflicht für ausländische Händler per Verordnung vor. Handelsplätzen in Europa würde diese Anerkennung verweigert, solange sie aufgrund europäischer Finanzmarktrichtlinien die Schweizer Börse diskriminieren. Vereinfacht gesagt: Der Handel mit Aktien von Schweizer Gesellschaften an europäischen Börsen wird unterbunden, womit sich der Handel mit diesen Papieren nach Zürich verlagern würde. Ziel ist, den Aktienhandel in der Schweiz in Gang zu halten. Die Verordnung gilt für drei Jahre.