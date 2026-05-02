Prix Walo 2025 Ehrenpreis für Musikmanager Freddy Burger

In Zürich ist am Samstagabend der 50. Prix Walo verliehen worden.

Unter anderem erhielt der Unternehmer und Musikmanager Freddy Burger den Ehren-Prix Walo für sein Lebenswerk.

Der Publikumspreis ging heuer an Moderator Nik Hartmann.

Freddy Burger war unter anderem Manager von Udo Jürgens, dem Hazy Osterwald Sextett sowie Schauspieler Walter Roderer. 2011 wurde er mit der Ehrenmedaille der Stadt Zürich ausgezeichnet. In seiner Rede dankte der 80-Jährige seiner Familie sowie seiner «zweiten Familie», seinen Mitarbeitenden.

Legende: «Ich bin ohne Worte» – Freddy Burger durfte sich über den diesjährigen Ehren-Prix Walo freuen. Keystone/Urs Flueeler

«Ich durfte ein Leben leben, das andere in drei Leben nicht erleben können», sagte er mit Blick zurück auf seine Karriere. Jeden Abend vor dem Einschlafen danke er dem Universum dafür, was er erleben durfte, denn das sei nicht selbstverständlich. Und am Morgen, wenn er aufwache, bedanke er sich wieder – «für den neuen Tag, der auf mich zukommt.»

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger

Insgesamt wurden in zehn Kategorien Produktionen und Persönlichkeiten für ihre Leistung im Jahr 2025 mit dem wichtigsten Preis der Schweizer Showszene ausgezeichnet. Nominiert wurden sie von einer 40-köpfigen Fachjury.

Liste der Gewinnerinnen und Gewinner Box aufklappen Box zuklappen Kategorie Pop / Rock-Band Hecht Kategorie Pop / Rock-Gesang Stephan Eicher Kategorie Schlager Linda Fäh Kategorie Newcomer Zoë Më Kategorie Kabarett/Comedy Secondhand Orchestra Kategorie Bühnen-Produktion «Diner for WAM» Kategorie Film-Produktion «Heldin» Kategorie TV-Produktion Eurovision Song Contest Kategorie Schauspielerin / Schauspieler Marcus Signer Kategorie Publikumsliebling Nik Hartmann

Der Prix Walo wird seit 1974 jährlich verliehen. Ins Leben gerufen wurde er damals von Walo Linder – Musiker, Orchesterleiter und ehemaliger Unterhaltungschef von Radio Beromünster.