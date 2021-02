83 Parlamentarierinnen und Parlamentarier fordern in einem offenen Brief die Freilassung der in Belarus verhafteten schweizerisch-belarussischen Doppelbürgerin Natallia Hersche und weiterer politischer Gefangener.

Der Brief ist an den Aussenminister in Minsk gerichtet.

Der Brief , Link öffnet in einem neuen Fensteran Aussenminister Vladimir Makei wurde im Hinblick auf den Berufungsprozess gegen Hersche am 16. Februar verfasst, wie die deutsch-schweizerische Menschenrechtsorganisation Libereco am Mittwoch mitteilte. Nationalrätin Barbara Gysi (SP/SG) übernahm für Hersche eine Gefangenen-Patenschaft der Organisation.

In einem offenen Brief wenden sich 86 Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier an den belarussischen Aussenminister Makei und fordern die Freilassung von Natallia Hersche und der anderen mehr als 240 politischen Gefangenen in Belarus.⚪️https://t.co/xuB2fbzRWZ, Link öffnet in einem neuen Fenster — Libereco – PHR (@LiberecoPHR) February 10, 2021 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Natallia Hersche habe mit der Teilnahme an einer Kundgebung lediglich ein demokratisches Recht wahrgenommen. Die dafür verhängte drakonische Gefängnisstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten sei in einem unfairen Verfahren zustande gekommen, hiess es weiter. Die Strafe sei unverzüglich aufzuheben und Hersche freizulassen.

Alle Fraktionen haben unterzeichnet

Nach Informationen von Libereco sind zusammen mit der Doppelbürgerin in Belarus aktuell über 240 politische Gefangene inhaftiert. In 70 Fällen wurden bereits Gefängnisstrafen von insgesamt über 220 Jahren verhängt.

Den offenen Brief unterzeichneten Parlamentarierinnen und Parlamentarier aller Fraktionen im Bundeshaus.