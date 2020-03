Der Prozess gegen drei Ex-Funktionäre des Deutschen Fussballbundes in der Schweiz findet wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Anordnung des Bundesstrafgerichtes in Bellinzona zufolge wird zudem jeder Person «bei Eintritt in das Gerichtsgebäude die Körpertemperatur gemessen». Die Medienvertreter können die am Montag um 9 Uhr beginnende Verhandlung in einem gesonderten Raum auf einem Videobildschirm verfolgen.