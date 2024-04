Im Innern des ehemaligen Munitionslagers Mitholz ist die Ruhe vorbei. Spezialisten der Kampfmittelbeseitigung (Kamir) führen im Auftrag des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) zwei Sondiergrabungen durch.

An der ersten Stelle haben sie dreieinhalb Meter tief in den Munitionsschrott gegraben und über 6700 Munitionsstücke entdeckt. Ausserdem sind sie auf beschädigte Bahngleise gestossen.

Die Bahngleise zeugen davon, dass Bomben, Granaten und Zünder einst per Eisenbahn in den Berg gefahren wurden.

Als es 1947 zur Explosion kam, wurden die Gleise zusammengedrückt und dabei arg beschädigt. «Das zeigt, wie massiv die Kräfte waren», erklärt Alexandro Spora, Kommandant der Kampfmittelbeseitigung. Die Explosion habe sogar Tunnelwände gesprengt und die Munition zum Teil in die Wände gedrückt.