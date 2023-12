Die Kurzeinschätzung von SRF-EU-Korrespondent Andreas Reich:

«Bei der EU-Kommission zeigt man sich nach dem Entscheid des Bundesrats verhalten optimistisch, dass man bis Ende 2024 die Verhandlungen mit der Schweiz abschliessen kann. Die EU ist der Schweiz nach dem Ende des Rahmenabkommens insofern entgegengekommen, als sie den von der Schweiz vorgeschlagenen Paketansatz akzeptiert und darüber verhandeln will. Klar ist aber bereits vor den Verhandlungen: An einigen Grundsätzen wird die EU nicht rütteln. Wenn EU-Recht zur Anwendung kommt, dann soll der Europäische Gerichtshof in letzter Instanz über Streitfälle entscheiden. Und die Schweiz soll nicht besser gestellt werden als EU-Mitgliedstaaten. An diesen Grundsätzen hat die EU bereits in den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über das Brexit-Abkommen festgehalten – und sie wird auch für die Schweiz keine Ausnahmen in diesen Bereichen machen.»