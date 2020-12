Was haben sich die Vorgängerinnen und Vorgänger des neuen Bundespräsidenten Guy Parmelin doch an Originalität überboten in den letzten Jahren: Die studierte Pianistin Simonetta Sommaruga liess ihre RegierungskollegInnen für die «Autogrammkarte der Landesregierung» als Kammerorchester posieren. Ueli Maurer, heuer mit gestrenger Miene abgebildet, lächelte vom Bundesratsfoto 2019 mit einem Handy in der Hand, umgeben von seinen Gspänli in «Selfie-Manier».

Bundesratsfotos 1993 – 2020 Bild 1 / 28 Legende: Auf dem Bundesratsfoto 2020 wird der Bundesrat als Kammermusik-Ensemble inszeniert. Zu sehen sind die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte auf einer Konzertbühne mit Instrumenten im Hintergrund. Realisiert wurde das Bild von Annette Boutellier und Yoshiko Kusano im Auftrag von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. bund Bild 2 / 28 Legende: Das Bundesratsfoto 2019 wurde von Mediamatiker-Lehrlingen mit einem Smartphone aufgenommen – auf Wunsch von Bundespräsident Ueli Maurer. ZVG Bild 3 / 28 Legende: 2018 war das Foto der Regierung erstmals bewegt. «Bundesart» wurde auch als .gif versendet und war somit als animiertes Foto Social Media-tauglich. Keystone Bild 4 / 28 Legende: Schwarz-Weiss und dunkler Hintergrund: Das ist der Bundesrat 2017 mit Bundeskanzler Walter Thurnherr. Zuoberst Bundespräsidentin Doris Leuthard und ihr Vize Alain Berset. admin.ch Bild 5 / 28 Legende: Johann Schneider-Ammann hat den Bundesrat zum Fototermin in eine Druckerei gebeten. Die Komposition entspreche den Wünschen des neuen Bundespräsidenten, teilte der Bund mit. Er wolle «gute Rahmenbedingungen für die Sicherung von Arbeitsplätzen» schaffen. Rechts stehen die beiden Neuen: Bundesrat Guy Parmelin und Bundeskanzler Walter Thurnherr. Bundeskanzlei/Edouard Rieben, Nina Líška Rieben Bild 6 / 28 Legende: Das Bundesratsfoto von 2015 zeigt eine entspannte Landesregierung in Gesprächen vertieft. Die Anordnung erinnert an das «Letzte Abendmahl» von Leonardo da Vinci. BUNDESKANZLEI/CHRISTIAN GRUND, MAURICE HAAS Bild 7 / 28 Legende: Das Bundesratsbild von 2014 zeigt die Landesregierung im holzgetäferten Bundesratszimmer. Anders als in vergangenen Jahren handelt es sich nicht um eine Fotomontage. Bundeskanzlei/Dominic Büttner, Béatrice Devènes Bild 8 / 28 Legende: Das Bundesratsfoto 2013 kommt traditionell daher: Es zeigt die Regierung vor dem Sitzungszimmer im Bundeshaus. Bundeskanzlei/ULRICH LIECHTI Bild 9 / 28 Legende: Nach zeitlosen Auftritten zeigt sich der Bundesrat 2012 modern – vor dem Gemälde «Vier Jahreszeiten» von Franz Gertsch. Bundeskanzlei/ Corinne Glanzmann Bild 10 / 28 Legende: Das Foto 2011 ist dem ersten offiziellen Bundesratsbild von 1993 nachempfunden. Es soll die Veränderungen aufzeigen. Bundeskanzlei/Monika Flueckiger Bild 11 / 28 Legende: 2010: Nach einem eher statischen Bild im Präsidialjahr von Hans-Rudolf Merz zeigt sich die Landesregierung dynamisch. Bundeskanzlei/ Alex Spichale Bild 12 / 28 Legende: Ein Gewölbe aus Schweizerkreuzen auf rotem Grund: Hans-Rudolf Merz hat 2009 das offizielle Bundesratsfoto ausgesucht. Bundeskanzlei/Michael Stahl Bild 13 / 28 Legende: Der Bundesrat mischte sich «unter das Volk»: Das Bundesratsfoto 2008 entstand in der Aula des Progr in Bern. Bundeskanzlei/Beatrice Devenes/Dominique Buettner Bild 14 / 28 Legende: Das Bild 2007 zeigt die Regierungsmitglieder und die Kanzlerin in Bewegung und suggeriert Aufbruchstimmung im Bundesrat. Bundeskanzlei/Julie de Tribolet Bild 15 / 28 Legende: Mit dem Bundesratsfoto 2006 hat die Welle der sportlich-lässigen Swissness auch das Bundeshaus erreicht. Bundeskanzlei/Str Bild 16 / 28 Legende: Wie ein Werbefoto: Das Bundesratsbild 2005 kommt ohne Farbe daher. Bundeskanzlei/ Marc Latzel Bild 17 / 28 Legende: Im Bundesratszimmer 2004: Zum ersten Mal befindet sich die Bundeskanzlerin nicht am Bildrand oder im Hintergrund. Bundeskanzlei/Tobias Madoerin Bild 18 / 28 Legende: Das offizielle Bundesratsfoto von 2003 wirkt etwas offizieller. Bundeskanzlei/Samuel Mizrachi Bild 19 / 28 Legende: Ein etwas farbloseres Bild entstand 2002 – es ähnelt dem vom Vorjahr. Bundeskanzlei/Reto Camenisch Bild 20 / 28 Legende: Das Bundesratsbild von 2001 im ungewöhnlichen Format. admin.ch/Fotograf nicht genannt Bild 21 / 28 Legende: Ein Bergmassiv als Hintergrund: Das Motiv 2000 wurde zu Ehren des Bundespräsidenten Adolf Ogi ausgewählt. Bundeskanzlei/Masato Yoloyama Bild 22 / 28 Legende: Erstmals wurde 1999 von der elektronischen Bildbearbeitung Gebrauch gemacht. Bundeskanzlei/Masato Yokoyama Bild 23 / 28 Legende: Auf dem Dach des Bundeshauses 1998: Die Kuppel des Bundeshauses signalisiert die Staatsmacht. Bundeskanzlei/Str Bild 24 / 28 Legende: 1997: Auffallend ist, dass sich der Bundesrat darauf moderner und dynamischer präsentiert als auf den bisherigen Karten. Bundeskanzlei/Str Bild 25 / 28 Legende: Der Bundesrat hält sich 1996 ans Protokoll – steif stehen die Magistraten in einer Reihe. Bundeskanzlei/Vereinigung der Bundeshausfotografen Bild 26 / 28 Legende: Das offizielle Bundesratsfoto 1995 wirkt ehrwürdig. BUNDESKANZLEI/STR Bild 27 / 28 Legende: Das offizielle Foto 1994: Ruth Dreifuss bringt etwas Farbe ins Bild. Bundeskanzlei/Str Bild 28 / 28 Legende: Das erste offizielle Bundesratsfoto überhaupt von 1993: Im Vergleich zu 2011 noch sehr von Männern dominiert. Bundeskanzlei/Karl-Heinz Hug

Das Jahr zuvor liess Alain Berset sich und den Rest-Bundesrat vor einem Graffiti ablichten, das Erinnerungsbild war zudem erstmals interaktiv. An ein Cover der Rockband «Queen» erinnerte das von Doris Leuthard in Auftrag gegebene Bild von 2017. Sogar der als eher nüchtern geltende Johann Schneider-Ammann bewies 2016 Mut und Originalität. Den Hintergrund des Fotos ziert eine Druckerei – er wollte damit auf den Werkplatz Schweiz hinweisen. Und im Jahr zuvor posierte die Landesregierung wie die Apostel auf dem letzten Abendmahl von Leonardo da Vinci. In der Mitte: Simonetta Sommaruga.

Do it Yourself

Dieses Jahr aber scheint dem «primus inter pares» die Fantasie abhandengekommen zu sein, oder er wollte angesichts der Corona-Krise lieber Werte wie Tradition und Nüchternheit hervorheben. Doch das kommt zumindest in den sozialen Medien nicht gut an:

Kritisiert wird auch, dass das alles beherrschende Thema, die Pandemie, nicht berücksichtigt wird, nicht einmal das sogenannte Social Distancing – Gebot der Stunde – wurde nicht eingehalten. Oder doch?

Die Pandemie spielte eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Bildes – wurden doch die Räte per Photoshop zusammengefügt. Was auch einige User bemerken:

So wird das viel zitierte Bonmot von Innenminister Alain Berset: «Wir können Corona» umfunktioniert.

Obwohl die Meinungen über die Beherrschung der Bildbearbeitung auseinandergehen.

So mutmasst ein User, dass hier die scheidende Bundespräsidentin und führende Stimme im Kampf gegen Corona selbst Hand angelegt hat.

Dabei scheinen mehrere Anläufe für das Endresultat notwendig gewesen zu sein:

Umso besser scheinen die Twitterer die Bildbearbeitungsprogramme zu beherrschen – allen voran der Chefredaktor des «Nebelspalters», der die Landesregierung mal auf der Skipiste platziert...

... und in Anspielung auf das Hin und Her um das – Zitat Sommaruga – «Gstürm» zwischen Bund und Kantonen während der Coronakrise mal hinter Gittern:

Und zuletzt gibt es auch solche, die sowieso an der Echtheit des Bildes zweifeln:

So trifft das Bundesratsfoto 2021 – obwohl traditionell gehalten – doch total den virtuellen Zeitgeist: Es ist von der Pandemie geprägt, vom Social Distancing bis hin zu den Verschwörungstheorien.