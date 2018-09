Die SP-Frauen und die Juso lehnen den AHV-Steuerdeal ab. In einer Konsultativabstimmung sprachen sich die Frauen mit deutlicher Mehrheit dagegen aus, die Jungpartei will sich sogar im Referendumskomitee engagieren.

Die Jungsozialisten verabschiedeten an ihrer Delegiertenversammlung in Bellinzona fast einstimmig eine Resolution gegen den AHV-Steuerdeal, teilten sie mit. Dieser sei ein weiterer «Kniefall vor den Grossaktionären». Die Juso stören sich vor allem an den Steuerausfällen in der Höhe von zwei Milliarden Franken, «welche die öffentlichen Finanzen stark belasten würden». Zudem werde «dem internationalen und interkantonalen Steuerdumping kein Riegel» geschoben.

Die SP-Frauen erklärten im Anschluss an ihre Mitgliederversammlung, sie hätten sich zu einer Konsultativabstimmung entschlossen, weil das Geschäft im Parlament noch nicht abgeschlossen sei. Dabei stimmten sie mit 26 gegen gegen 12 bei 3 Enthaltungen gegen die Vorlage. Der Nationalrat hatte der Vorlage durch einen Schulterschluss von SP, FDP und CVP am Mittwoch mit 114 zu 68 Stimmen bei 13 Enthaltungen zugestimmt. Sie geht nun zurück an den Ständerat, der am kommenden Montag darüber beraten wird.