Im Grundsatz ist sich die Politik einig, dass es gewisse Anpassungen braucht. Denn das aktuelle Datenschutzgesetz stammt noch aus der Vor-Internet-Zeit. Der Sprecher der Kommission des Nationalrates, Matthias Jauslin (FDP/AG), brachte es vor einem Jahr zu Beginn der Debatte auf den Punkt: «Das Smartphone hat uns überholt, die IT ist allgegenwärtig, Datenaustausch ist heute so vielfältig, dass die Regelung aus dem Jahr 1992 nicht mehr standhält.»

Überdies soll das Schweizer Datenschutzrecht demjenigen der Europäischen Union angeglichen werden. Die EU hat seit vergangenem Jahr neue Regeln. Die EU überprüft bis im Mai 2020, ob der Datenschutz in der Schweiz noch gleichwertig ist mit ihrem eigenen. Das wäre derzeit nicht der Fall. Ändert die Schweiz ihr Recht nicht, hätten international tätige Firmen in der Schweiz ein Problem, warnt der Bundesrat: Für diese Unternehmen würde ein Austausch von Daten mit Firmen in der EU schwieriger.