Ferienreisende müssen sich vor dem Gotthard-Strassentunnel vor allem in Richtung Norden gedulden.

Um 16:30 Uhr staute sich der Verkehr auf der Autobahn A2 zwischen dem Biaschina-Tunnel und Airolo auf 12 Kilometern.

Damit betrug die Wartezeit vor dem Gotthard-Strassentunnel bis zu 2 Stunden und 25 Minuten.

00:32 Video Aus dem Archiv: Auch zum Ferienbeginn gab es Stau Aus News-Clip vom 17.07.2021. abspielen

Wie aus den Verkehrsmeldungen von Viasuisse hervorgeht, staut sich der Verkehr derzeit vor beiden Portalen des Gotthard-Strassentunnels. Besonders Richtung Norden ist Geduld gefragt: Der Blechschlange staute sich um 16.30 Uhr auf rund 12 Kilometern. Das entspricht einer Wartezeit von knapp zweieinhalb Stunden.

Kam hinzu, dass der Gotthard-Tunnel am Nachmittag wegen eines Pannenfahrzeugs in beiden Richtungen gesperrt war.

Wie Viasuisse weiter meldet, ist die Einfahrt in Höhe Airolo gesperrt. Auch in Richtung Süden hat sich auf der A2 ein Stau gebildet: Zwischen Amsteg und Göschenen gab es am Nachmittag fünf Kilometer Stau mit einer Wartezeit von rund 50 Minuten – die Einfahrt Göschenen ist ebenfalls gesperrt.

Am Montag enden in vielen Kantonen die Schulferien, der Rückreiseverkehr sorgt regelmässig für lange Wartezeiten. Am darauffolgenden Wochenende sind die Ferien unter anderem auch in Zürich zu Ende, dem bevölkerungsreichsten Kanton. Auch dann dürfte sich vor dem Gotthard-Strassentunnel wieder eine Blechlawine in Richtung Norden bilden. Es wird jeweils empfohlen, auf die San-Bernardino-Route auszuweichen.