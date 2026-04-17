Darum geht es: Die Schweiz als Reiseland ist im Trend, bei Buchungszahlen jagt ein Rekord den nächsten. 2025 verzeichnete die Hotellerie 43.9 Millionen Logiernächte. Es ist das dritte Rekordjahr in Folge. Mit den Touristenmassen nimmt aber auch der Ärger der Einheimischen zu. Immer wieder kommt es zu Schlagzeilen, einige Orte sehen sich zu Massnahmen gezwungen. So errichtete etwa Iseltwald im Berner Oberland ein Drehkreuz am für Selfies beliebten Schiffssteg.

Legende: In Interlaken ist die Sensibilisierungskampagne von Schweiz Tourismus bereits lanciert. Schweiz Tourismus

Das sagt die Bevölkerung: Je ein Drittel der Befragten aus den Tourismusregionen Zentralschweiz und Graubünden finden, dass zu viele Touristinnen und Touristen die Schweiz besuchen. Das zeigt eine Befragung von Schweiz Tourismus. Etwas weniger scheint man sich in Bern und im Wallis zu stören. Schweiz Tourismus hat nach dem Verhalten ausländischer Touristinnen und Touristen gefragt. Schweizweit sagen 50 Prozent der Befragten, dass diese sich an Schweizer Gepflogenheiten halten würden, 23 Prozent sehen es anders.

Wahrnehmung der Gästezahlen nach Tourismusregionen Box aufklappen Box zuklappen Sind zu viele beziehungsweise eher zu viele Touristinnen und Touristen in der Schweiz? So haben die Befragten nach Regionen zugestimmt: Luzern/Vierwaldstättersee: 30 Prozent

30 Prozent Graubünden: 30 Prozent

30 Prozent Tessin: 22 Prozent

22 Prozent Genf: 19 Prozent

19 Prozent Region Bern: 19 Prozent

19 Prozent Wallis: 18 Prozent

18 Prozent Region Zürich: 14 Prozent

14 Prozent Region Basel: 14 Prozent

14 Prozent Freiburg: 13 Prozent

13 Prozent Genferseegebiet: 11 Prozent

11 Prozent Jura/Drei-Seen-Land: 10 Prozent

10 Prozent Ostschweiz: 8 Prozent

8 Prozent Aargau/Solothurn: 5 Prozent Zwischen dem 7. und 18. November 2025 hat Innofact im Auftrag von Schweiz Tourismus und der Regional Tourism Alliance 2500 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren online befragt. Hier geht es zu weiteren Informationen und zur Kampagne.

Das plant Schweiz Tourismus: Die Organisation will die ausländischen Gäste für Schweizer Gepflogenheiten sensibilisieren und so das Konfliktpotenzial mit den Einheimischen minimieren. Mittels Plakaten und einem Video auf Swiss-Flügen sollen Touristinnen und Touristen die Verhaltenshinweise nähergebracht werden. Etwa, dass man Personen erst aus dem Zug aussteigen lässt, bevor man selbst einsteigt. Oder dass markierte Pfade nicht verlassen werden dürfen. Die ersten Plakate hängen in Interlaken, bald sollen sie auch in Luzern zu sehen sein. Wie viel die Massnahme kostet, gibt Schweiz Tourismus nicht bekannt.

Legende: Auf Deutsch: Respektiere privates Eigentum; frage, bevor du Fotos machst; sei rücksichtsvoll an ruhigen Orten; unterstütze lokale Geschäfte; danke, dass du zum gegenseitigen Verständnis beiträgst. Schweiz Tourismus

Das sagt der Schweiz-Tourismus-Direktor: Es möge sein, dass die Hinweise für Schweizer etwas banal klingen, so Martin Nydegger. «Aber wir haben es mit anderen Kulturen zu tun und die internationalen Gäste brauchen diese Informationen, sind sogar froh darum.» Das Ziel sei mehr Harmonie zwischen Touristen und Einheimischen. Auch sei aus seiner Sicht das Zeichen wichtig, dass Schweiz Tourismus nun etwas tue. «Wir wollen zeigen, dass wir die Befindlichkeiten der Einheimischen aufgenommen haben.»

Es braucht deutlich mehr, um die Akzeptanz des Tourismus bei der Lokalbevölkerung wieder zu stärken.

Das sagt der Tourismus-Experte: Stefan Forster hält die Hinweise für Touristinnen und Touristen für einen sinnvollen Schritt. Er forscht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) im Bereich Tourismus und nachhaltige Entwicklung. Man zeige den Einheimischen und den Gästen, dass man sie ernst nehme. «Aber es braucht deutlich mehr, um die Akzeptanz des Tourismus bei der Lokalbevölkerung wieder zu stärken.» Langfristig komme man nicht darum herum, auch über eine gezielte Reduktion der Besucherströme nachzudenken.