Die Börsenäquivalenz: Dank der Börsenäquivalenz galten die Börsen in der Schweiz und in der EU bisher als gleichwertig. Händler durften handeln, wo sie wollten. Sie konnten Aktien von Schweizer Unternehmen an der deutschen Börse oder auch in England oder Italien kaufen und verkaufen. Umgekehrt konnten EU-Händler Schweizer Aktien an der Schweizer Börse handeln.

Die Politik der EU: Nun hat Brüssel entschieden, dass der Status der Gleichwertigkeit nicht mehr gilt. Damit dürfen die Händler aus EU-Ländern Schweizer Aktien nur noch innerhalb der EU handeln, nicht aber in der Schweiz. Das Ziel: Die Schweizer Börse soll Geschäfte verlieren, denn die Hälfte des Handelsvolumens an der Schweizer Börse stammt von Auftraggebern aus der EU.

Der «Plan B»: Doch die Schweiz hat reagiert und setzt die bereits früher präsentierten Gegenmassnahmen auf den 1. Juli in Kraft. Sie untersagt mit dem «Plan B» den Handel von Schweizer Aktien an europäischen Börsen. Damit wird die Gleichwertigkeitsanerkennung der EU überflüssig: Werden Schweizer Aktien nämlich nicht mehr regelmässig an den EU-Börsen gehandelt, dürfen EU-Händler weiterhin in der Schweiz geschäften ohne gegen die Finanzmarktverordnung der EU zu verstossen.

Die Nebeneffekte: Kurzfristig könnte der Handel mit Schweizer Aktien an der Schweizer Börse sogar noch steigen, weil die Händler aus der EU keine andere Möglichkeit mehr haben. Dennoch ist der «Plan B» aus Sicht der Börse keine gute Lösung, wie ein Sprecher sagt. Alle Handelsplätze sollten den gleichen Status haben, weil offene Märkte wichtig seien. Finanzplatzvertreter betonen, dass sie längerfristig immer noch auf eine andere Lösung hoffen.