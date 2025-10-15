 Zum Inhalt springen

SBB-Störung behoben Gotthard-Basistunnel nach Unterbruch wieder geöffnet

15.10.2025, 14:04

  • Nach einem Unterbruch verkehren die Züge wieder durch den Gotthard-Basistunnel.
  • Der defekte Güterzug konnte aus dem Tunnel abgeschleppt werden, wie die SBB um 15 Uhr mitteilen.

Wegen eines blockierten Güterzuges, der den regulären Verkehr behinderte, war der Gotthard-Basistunnel ab 13.30 Uhr unterbrochen.

Die Personenzüge wurden über die Panoramastrecke umgeleitet. Reisende mussten mit einer rund 60 Minuten längeren Fahrzeit rechnen. Betroffen von der Einschränkung waren die Linien EC, IC2 und IC21.

SBB CFF FFS Zug fährt in einen Tunnel.
Legende: Am Gotthard-Basistunnel kam es wegen eines defekten Güterzuges zu einem Unterbruch. Keystone/URS FLUEELER

