Weiterhin gilt • Verbot Veranstaltungen > 100 Personen • Einführung Schengen-Grenzkontrollen • Einreise aus Italien mit Ausnahmen verboten • 10 Mrd. Fr. Soforthilfe • Kein Unterricht an Schulen • Max. 50 Personen in Restaurants, Bars, Diskotheken Quelle: Bundesrat, 13.01.21 Empfehlung: zu Hause bleiben Fernunterricht an Hochschulen Verbot von Veranstaltungen Geschlossen: Discos und Tanzlokale Maximal 5 Personen bei Sport und Kultur Ausnahmen für unter 16-Jährige (Sport/Kultur) ! Ausgedehnte Maskenpflicht Regeln für Skigebiete Gemeinsamer Gesang nur in Familie und Schule