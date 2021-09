Das Bundeshaus verfügt über ein Sicherheitsdispositiv gegen Eindringlinge. Dies hat das Bundesamt für Polizei – kurz Fedpol – im Nachgang zur Demo versichert.

Wie Fedpol-Sprecher Florian Näf gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte, sei vor dem Bundeshaus die Kantonspolizei in Sicherheitsfragen zuständig. Für den Schutz im Inneren und jenen der Bundespolitikerinnen und -politiker sorge das Fedpol. Die Fachleute seines Amts hätten aus dem Sturm auf das Kapitol in Washington und auf den Bundestag in Berlin ihre Schlüsse gezogen. Einzelheiten des Sicherheitsdispositivs gibt das Fedpol nicht bekannt.

Die Szene der Corona-Skeptiker fällt nicht in die Zuständigkeit des Nachrichtendiensts des Bundes, solange kein konkreter Gewaltbezug festzustellen ist. Allfälligen Hinweisen auf die Beteiligung gewalttätig extremistischer Gruppen oder Personen gehe der NDB aber im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags nach, sagt Kommunikationschefin Isabelle Graber. Sie weist darauf hin, dass der Nachrichtendienst nicht präventiv aufgrund eines politischen oder ideologischen Hintergrunds tätig werden kann.