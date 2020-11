Einschätzungen von SRF-Brüssel-Korrespondent Michael Rauchenstein: «In der EU-Kommission wird man die Stellungnahme des Bundesrates zur Kenntnis nehmen. Bereits am 27. September, nach der Abstimmung gegen die Personenfreizügigkeit, machte Kommissionspräsidentin von der Leyen klar, dass man sich schnell einigen und dann den Rahmenvertrag unterschreiben soll. Diese Position hat sich nicht geändert. Dass der Bundesrat aus Sicht der EU auf Zeit spielt, ist legitim. In Brüssel stösst das aber auf wenig Verständnis. Die Vorgänge in der Schweiz mit den langwierigen Konsultationen und dem zögerlichen Bundesrat sind den EU-Institutionen fremd.»