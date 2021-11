Vergleicht man die Entwicklung der Fallzahlen und der Spitaleintritte der einzelnen Coronawellen, so zeigt sich in der aktuellen fünften Welle ein klarer Unterschied zu den vorangegangenen Wellen: Während die beiden Kurven in der zweiten und auch in der vierten Welle lange parallel anstiegen, steigen jetzt die Fallzahlen deutlich steiler an als die Spitaleintritte. Das zeigt die obige Grafik.

Damit die beiden Werte in einer Grafik miteinander vergleichbar sind, wurden sie indexiert. Das heisst der bisherige Maximalwert der Fälle sowie der Spitaleintritte betragen 1.0 in der Skala.

Viermal weniger Spitaleintritte

Über den ganzen letzten Winter wurden meist ungefähr vier Spitaleintritte auf 100 gemeldete Fälle verzeichnet. Dieser Wert liegt momentan lediglich knapp unter 1. Es werden also aktuell pro gemeldeten Fall rund viermal weniger Personen in ein Spital eingeliefert statt als in der zweiten Welle. Dieser Wert ist momentan sogar weiter am Sinken, allerdings hinken die Spitaleinlieferungen den gemeldeten Fällen normalerweise einige Wochen hinterher. Sie dürften also, auch wenn die Fallzahlen wieder sinken, nicht sofort nachziehen.