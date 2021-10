Die «Pandora Papers» sind Geschäftsunterlagen, die in den Besitz eines Recherche-Netzwerks gelangt sind. Es ist ein riesiger Datensatz: 3000 Gigabyte gross, knapp 12 Millionen Dokumente von 14 Anwaltskanzleien in Steueroasen wie Panama oder den britischen Jungferninseln. Diese Kanzleien haben Zehntausende Briefkastenfirmen gegründet für Kundschaft aus der ganzen Welt, die über diese Firmen Unsummen an Geldern versteckt. Zu den Kunden gehören mehr als 30 aktuelle und ehemalige Staatsoberhäupter.

Vor fünfeinhalb Jahren hatte dasselbe Netzwerk bereits die sogenannten «Panama Papers» veröffentlicht. Auch da ging es um Briefkastenfirmen, um Steuervermeidungstricks, aber auch um Geldwäscherei. Im Zuge der Berichterstattung trat damals der isländische Premierminister zurück und Pakistans Regierungschef musste schliesslich ins Gefängnis. Wegen dieses Datenlecks gelang es Regierungen in mehreren Ländern, grosse Mengen an versteckten und hinterzogenen Geldern zurückzuholen. Und auch schon bei den «Pandora Papers» 2016 waren Schweizer Treuhänderinnen und Anwälte involviert, die dabei halfen, Gesetzeslücken für reiche Klientinnen und Klienten zu nutzen.