Ende September waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungen (RAV) 120'294 Personen als arbeitslos gemeldet – das sind 6061 Menschen weniger als im August.

Damit ist die Arbeitslosenquote um 0.1 Prozentpunkte gesunken.

Im Vergleich zum September im letzten Jahr gibt es zurzeit über 19 Prozent weniger Arbeitslose in der Schweiz.

02:08 Video Aus dem Archiv: Der Schweizer Arbeitsmarkt ist wieder robuster Aus Tagesschau vom 09.08.2021. abspielen

Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vormonat August von 2.7 auf 2.6 Prozent gesunken, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in einer Mitteilung am Donnerstag bekannt gab. Ebenfalls ist die um saisonale Effekte bereinigte Arbeitslosenquote von 2.9 auf 2.8 Prozent zurückgegangen.

Erholung von Corona-Pandemie

Die Septemberzahlen belegen, dass sich der Schweizer Arbeitsmarkt von der Coronakrise erholt. Die Quote liegt wieder klar näher an den Rekord-Tiefstwerten der Vorkrisenzeit (2.1 %) als an den Corona-Höchstständen vom letzten Januar (3.7 %). Damals gab es knapp 170'000 Arbeitslose, das sind 50'000 mehr als aktuell.

Ein weiterer Beleg für die bessere Lage im Arbeitsmarkt ist auch die Zahl der Stellensuchenden, die im September 208'282 zählten – das sind 6133 weniger als im Vormonat.

Rückläufige Kurzarbeit

Wegen des zweiten Lockdowns zu Beginn des Jahres zog die Kurzarbeit bekanntlich im Januar und Februar wieder an. Nach dem Rückgang im März, April, Mai und Juni ging die Kurzarbeit im Monat Juli erneut zurück. Gemäss aktuellen Zahlen meldete das Seco nur noch 67'807 von Kurzarbeit betroffene Personen im Juli – das sind knapp 94'500 weniger als im Monat zuvor.

Zu Beginn der Coronakrise im Frühling 2020 waren knapp 1.1 Millionen Menschen von Kurzarbeit betroffen. In der zweiten Coronawelle war die Zahl im Februar 2021 nochmals auf über 400'000 geklettert.