Im Kanton St. Gallen fliegen die Hufeisen mit Präzision. Ein Schweizer Club trainiert diszipliniert und ambitioniert für die deutsche Meisterschaft – doch auch der gesellige Teil kommt nicht zu kurz.

Wenn die Hufeisen durch die Luft fliegen, ist höchste Konzentration gefragt. Kein Pferd weit und breit und doch erinnert vieles an den Reitsport: Haltung, Technik, Zielstrebigkeit. Auf einem unscheinbaren Platz im Kanton St. Gallen trainiert ein Schweizer Hufeisenwurf-Club für die deutsche Meisterschaft, die dieses Wochenende über die Bühne geht.

Wir sind wie die Schwinger eine grosse Hufeisen-Familie.

Auf dem Trainingsplatz in Tübach wirft Werner Helfenberger, Präsident des Hufeisenclubs St. Gallen 86, die Eisen zum Stab, an dem sie mit einem Dreher hängen bleiben sollen. Er trifft nicht immer, doch Helfenberger nimmt es gelassen: «Das ist nicht so schlimm. Wichtig ist die Freude. Wir sind wie die Schwinger eine grosse Hufeisen-Familie.»

Teamgeist und Präzision

Helfenberger zeigt auf die Hufeisen, die extra für den Sport produziert und von einem Fachgremium zugelassen worden sind. Geworfen wird in der German Disziplin aus neun Metern Entfernung. Jede und jeder wirft 36 Hufeisen. Gewonnen hat, wer am meisten Punkte erzielt.

Legende: Werner Helfenberger wirft mit Schwung – für den Präsidenten des ältesten Hufeisen-Clubs Europas ist der Teamgeist genauso wichtig wie der Treffer. zvg, Hufeisen-Club SG Hans Engler

Die Szene wirkt wie aus der Zeit gefallen. Auch wenn der 62-jährige Helfenberger den Sport mit einem Augenzwinkern beschreibt, merkt man schnell: Hier wird nicht einfach geworfen, hier wird geübt, gefeilt, analysiert. Jeder Wurf zählt. Die Hufeisen – schwer, aus Stahl – müssen mit Gefühl und Präzision geworfen werden. Es ist ein Sport, der Kraft und Technik vereint, aber auch Geduld verlangt.

Wichtig ist nicht nur die richtige Technik, sondern auch die mentale Stärke.

Auch die mehrfache Schweizer Meisterin Evi Laux ist auf dem Trainingsplatz. Sie demonstriert den perfekten Wurf: «Ich visiere die Stange, dann hole ich einmal Schwung, visiere nochmals.» Ihr Wurf erreicht perfekt das Ziel. Sie ist zufrieden: «Wichtig ist nicht nur die richtige Technik, sondern auch die mentale Stärke.» Evi Laux rechnet sich gute Chancen für den nächsten Titel aus.

Der älteste Hufeisen-Club Europas Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der Hufeisenclub St. Gallen 86 tritt dieses Wochenende in Stuttgart bei der Deutschen Meisterschaft an – mit Ambitionen auf ein gutes Resultat. Hufeisen-Club SG Hans Engler Der Hufeisen-Club St. Gallen 86 gilt als ältester Verein seiner Art in Europa. Nächstes Jahr feiert er sein 40-jähriges Bestehen. Präsident ist Werner Helfenberger. In den USA wird Hufeisenwerfen bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts als Sport betrieben. In der Schweiz begann alles in den 1960er-Jahren, als ein Ostschweizer die Disziplin in Amerika entdeckte und mit nach Hause brachte. «Damals hat das richtig eingeschlagen», erzählt der 69-jährige Hans Engler, langjähriges Vereinsmitglied, dem SRF-Reporter. In Teufen AR wurde ein Trainingsplatz eingerichtet. Die neue Sportart fand rasch Anklang. 1986 gründeten Enthusiasten im Appenzellerland den ersten Hufeisen-Club der Schweiz. Nach Stationen in Teufen und Niederuzwil SG trainieren die 21 Mitglieder seit rund zwei Jahren einmal pro Woche in Tübach SG – mit viel Engagement und einem festen Wurfziel vor Augen.

Die Stimmung auf dem Trainingsplatz ist konzentriert, aber herzlich. Nach dem Training wird gemeinsam gegrillt, gelacht, diskutiert. Der Club lebt von der Mischung aus Ehrgeiz und Geselligkeit und genau das macht ihn besonders. «Klar wollen wir gut abschneiden, aber genauso wichtig ist das Miteinander», sagt der Club-Präsident Werner Helfenberger.

Legende: Jo Tanner, Hans Engler und Ruedi Stricker holen Bronze im Mannschaftswettkampf. Ihr Club, der Hufeisenclub St. Gallen 86, feiert nächstes Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. zvg, Hufeisen-Club SG Hans Engler

Vier Hufeisenwurf-Clubs gibt es in der Schweiz, neben St. Gallen je einen in den Kantonen Zürich, Baselland und Bern. Zu den aktivsten zählen die Ostschweizer. So haben sich die St. Galler «Hufiiseler» als eines der wenigen Schweizer Teams überhaupt für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Diese Teilnahme in Stuttgart markiert für den Club einen wichtigen sportlichen Höhepunkt. Mit der Meisterschaft rückt der Hufeisenwurf-Sport für einen kurzen Moment ins Rampenlicht.