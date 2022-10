Legende: KEYSTONE/Ennio Leanza

1969 geboren, wuchs Vogt im Zürcher Oberland auf. Auf ein Jusstudium folgten Auslandstationen, darunter in den USA und in Italien. Seit 2013 ist er ordentlicher Professor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. Auch militärisch machte Vogt Karriere: Er hat den Rang des Oberstleutnants inne.

Seinen Einstieg in die Politik fand vor gut einem Jahrzehnt statt. 2011 wurde er ins Zürcher Kantonsparlament gewählt, wo er vier Jahre lang die Partei vertrat. 2015 folgte der Schritt nach Bern. Für den Sprung in den Ständerat reichte es aber nicht aus. Stattdessen musste sich Vogt mit der grossen Kammer begnügen. 2021 trat er dort freiwillig zurück.