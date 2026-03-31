Im Norden der Schweiz hält sich der Winter hartnäckig. Ganz anders im Tessin: Dort ist es mild und trocken – und gab bereits erste Waldbrände.

-1 Grad, tiefhängende Wolken und dicke Schneeregentropfen im Gesicht. Dazu der Jetlag von der Zeitumstellung in den Knochen. Es gibt Tage, da würde man am liebsten im Bett bleiben – und geht trotzdem um 7 Uhr zur Arbeit. Denn Widerstand ist zwecklos.

Ganz anders im Tessin: Dort strahlt seit Tagen die Sonne um die Wette. So auch heute wieder. Am Himmel über Locarno dürfte kaum eine Wolke zu sehen sein, dafür erreicht das Thermometer frühlingshafte 16 Grad – über Ostern dürften es sogar 20 sein.

Legende: Tessiner müsste man sein. Oder eine Deutschschweizerin, die frei hat. In der Sonnenstube hält der Frühling Wort. Keystone/TI-Press Samuel Golay

Ein Blick ins Wetterarchiv zeigt: Schon Ende Februar herrschten frühsommerliche Temperaturen im Südkanton. In Biasca stieg das Thermometer auf über 23 Grad an. Das milde und trockene Wetter hat allerdings auch eine Kehrseite.

Erste Waldbrände im Tessin

«In Lugano im Südtessin hat es in den vergangenen Tagen drei kleinere Waldbrände gegeben», berichtet SRF-Korrespondent Iwan Santoro. Die Feuer konnten alle in kurzer Zeit gelöscht werden, Verletzte oder Schäden an Infrastruktur gab es keine.

Allerdings ist weiter Vorsicht angezeigt: Die andauernde Trockenheit und der Nordföhn bilden eine gefährliche Mischung. «Der kleinste Funke reicht, und es kann zu einem Flächenbrand kommen», sagt Santoro.

Sonnige Ostern in der ganzen Schweiz

Waldbrände sind für diese Jahreszeit nichts Ungewöhnliches im Tessin. Kantonsweite Feuerverbote – wie sie auch jetzt gelten – werden immer erlassen. Die lokalen Feuerwehren und auch die Bevölkerung wissen, wie mit der Gefahr umzugehen ist. Panik herrsche also nicht, sagt der SRF-Korrespondent.

Legende: Auch wer über Ostern ins Tessin fährt, sollte sich strikt an die Vorgaben der Behörden halten – und etwa aufs Grillieren verzichten. Der Kanton hat ein absolutes Feuerverbot erlassen. Screenshot www.waldbrandgefahr.ch (Bundesamt für Umwelt

Übrigens: Noch mag es auf der Alpennordseite garstig sein. Über die Ostertage hält jedoch auch bei uns der Frühling Einzug: Laut SRF Meteo stehen sonnige Ostertage an – und bis es Ostersonntag dürften es verbreitet über 20 Grad werden.

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Wer sich den traditionellen Stau am Gotthard sparen will, kann also auch im Norden dem «dolce far niente» frönen.