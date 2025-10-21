Eine Entenart, die in der Schweiz nicht ansässig ist, wurde in Neuenburg gesichtet.

Ein Sturm soll die Ente in die Schweiz gebracht haben.

Im Hafen von Neuenburg schwimmt seit einigen Tagen ein Star: die Kleine Bergente. Diese in der Schweiz selten beobachtete Wildentenart zieht Ornithologinnen und Ornithologen sowie Neugierige an.

Legende: Die Kleine Bergente ist ein in Nordamerika weit verbreiteter und häufiger Wasservogel. imago images / imagebroker

Die schweizerische Vogelwarte habe «zahlreiche Meldungen» über diese Kleine Bergente, mit wissenschaftlichem Namen Aythya Affinis, erhalten. Die Ente gelte als zufälliger Gast, sagte Sprecherin Chloé Pang der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit einen Artikel der Westschweizer Zeitung «Arcinfo».

Der Gast kommt von Nordamerika

Laut der Tageszeitung gibt es in der Schweiz weniger als zehn Nachweise dieses Vogels. Die Ente soll aus Nordamerika stammen. «Stürme haben tatsächlich schon dazu geführt, dass amerikanische Vögel in Europa aufgetaucht sind», erklärte Chloé Pang. Ob das beim Exemplar auf dem Neuenburgersee der Fall ist, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen.