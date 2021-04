Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) setzt Indien neu auf seine Liste mit den Coronavirus-Risikoländern , Link öffnet in einem neuen Fenster .

. Das BAG reagiert damit offensichtlich auf die stark steigenden Fallzahlen in Indien – und die dortige Virus-Variante.

Die neue Liste gilt ab Montagabend um 18 Uhr.

Wer aus Indien in die Schweiz einreist, muss für mindestens sieben Tage in Quarantäne. Zusätzlich sind auch Länder wie Ägypten, Argentinien, Katar sowie Mexiko auf der Liste aufgenommen worden. Diese Restriktionen gelten laut dem BAG für Einreisen in die Schweiz ab dem 3. Mai.

Weltweite Restriktionen für die Einreise aus Indien Box aufklappen Box zuklappen Legende: Passagiere aus Ländern der «roten Zone» werden am Flughafen Paris gesondert empfangen. Reuters Die Schweiz hat Indien per Montag, 18 Uhr auf die Risikoliste gesetzt. Andere Länder haben bereits zuvor Restriktionen für die Einreise aus Indien in Kraft gesetzt. Deutschland hat Indien zum Virusvarianten-Gebiet erklärt. Damit gilt ein weitgehendes Einreiseverbot für Menschen von dort. Ausnahmeregelungen gibt es beispielsweise für Deutsche und für Ausländer, die sich dauerhaft in Deutschland aufhalten. Auch sie müssen allerdings schon vor der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen, und sich nach Ankunft in Quarantäne begeben.

hat Indien zum Virusvarianten-Gebiet erklärt. Damit gilt ein weitgehendes Einreiseverbot für Menschen von dort. Ausnahmeregelungen gibt es beispielsweise für Deutsche und für Ausländer, die sich dauerhaft in Deutschland aufhalten. Auch sie müssen allerdings schon vor der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen, und sich nach Ankunft in Quarantäne begeben. Die Niederlande untersagen Passagierflüge von Indien. Das Verbot solle bis zum 1. Mai gelten, teilte das Verkehrsministerium mit. Das Verbot beziehe sich nicht auf Frachtflüge oder Flugzeuge, die medizinisches Personal beförderten.

untersagen Passagierflüge von Indien. Das Verbot solle bis zum 1. Mai gelten, teilte das Verkehrsministerium mit. Das Verbot beziehe sich nicht auf Frachtflüge oder Flugzeuge, die medizinisches Personal beförderten. Italien hat ebenfalls Reise-Beschränkungen für Indien beschlossen. Ausländer, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Indien aufgehalten hätten, dürften nicht mehr ins Land kommen. Eine Ausnahme gilt für Menschen, die in Italien gemeldet sind.

hat ebenfalls Reise-Beschränkungen für Indien beschlossen. Ausländer, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Indien aufgehalten hätten, dürften nicht mehr ins Land kommen. Eine Ausnahme gilt für Menschen, die in Italien gemeldet sind. Frankreich hat Indien auf die Liste der Länder der roten Zone gesetzt. Reisende müssen einen negativen Test vorweisen und zehn Tage in Quarantäne.

hat Indien auf die Liste der Länder der roten Zone gesetzt. Reisende müssen einen negativen Test vorweisen und zehn Tage in Quarantäne. Auch Grossbritannien hat Indien auf seine rote Liste gesetzt. Damit ist die Einreise nur noch für Briten und Iren möglich, doch auch sie müssen in Quarantäne.

hat Indien auf seine rote Liste gesetzt. Damit ist die Einreise nur noch für Briten und Iren möglich, doch auch sie müssen in Quarantäne. Während Kanada Flüge aus Indien ins Land ganz verboten hat, sprach die USA lediglich eine Reisewarnung aus. Dies hat Flugticket-Preise sprunghaft ansteigen lassen, da Amerikaner aus Indien nun so schnell wie möglich nach Hause gelangen wollen.

Flüge aus Indien ins Land ganz verboten hat, sprach die lediglich eine Reisewarnung aus. Dies hat Flugticket-Preise sprunghaft ansteigen lassen, da Amerikaner aus Indien nun so schnell wie möglich nach Hause gelangen wollen. Viele Inder wiederum möchten so schnell wie möglich das Land verlassen. Ein beliebtes Ziel wären die Vereinigten Arabischen Emirate, doch die Emirate haben bis am 4. Mai sämtliche Flüge aus Indien und Pakistan ausgesetzt.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist bis jetzt nicht klar, ob die indische Virus-Variante ansteckender oder gefährlicher ist, als andere Varianten. Indien selbst verzeichnete in den letzten Tagen so hohe Zahlen wie noch nie bezüglich der Corona-Neuansteckungen. In vielen Spitälern geht der medizinische Sauerstoff aus.