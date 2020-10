Die deutsche Regierung reagiert auf den ungebremsten Anstieg der Corona-Fallzahlen in der Schweiz und setzt unser Land auf die Risikoliste. Damit gilt ab Samstag eine Reisewarnung für die Schweiz. Welche Auswirkungen die neue Praxis für Schweizer, die nach Deutschland möchten, hat, weiss der Schweizer Botschafter in Berlin, Paul Seger.

Paul Seger Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Paul Seger ist seit August 2018 Schweizer Botschafter in Berlin, Link öffnet in einem neuen Fenster.

SRF News: Was bedeutet die Einstufung der Schweiz als Risikogebiet für Schweizerinnen und Schweizer?

Paul Seger: Wenn man aus der Schweiz nach Deutschland einreist, muss man entweder einen negativen Covid-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder 14 Tage in die Quarantäne. Sobald während dieser Zeit ein negativer Test vorgewiesen wird, ist die Quarantäne beendet.

Im Regime des kleinen Grenzverkehrs ändert sich nichts.

Was bedeutet das für den kleinen Grenzverkehr, also die Schweizer aus den an Deutschland angrenzenden Kantonen?

Daran ändert sich für die sieben Grenzkantone (beide Basel, Aargau, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St. Gallen) nichts. Zudem werden die Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sowie Jura in der Verordnung dazu gezählt. Die Einwohnerinnen und Einwohner aus diesen Kantonen können weiterhin gemäss der 24-Stunden-Regel in die grenznahe Region Deutschlands reisen. Wenn aber jemand aus dem Kanton Bern nach Deutschland möchte, fällt er oder sie unter die Quarantänevorschriften, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Legende: Der kleine Grenzverkehr ist nach wie vor uneingeschränkt möglich. Keystone

Was heisst das für die Ausnahmeregeln, die mit Baden-Württemberg schon bislang galten?

Diese Grenzregelung gilt weiterhin – aber eben nur für die Grenzregion. Alle Besorgungen, die man in der Grenzregion vornehmen will, sind weiterhin möglich – für die Einwohner der sieben Grenzkantone und umgekehrt von Baden-Württemberg.

Wenn jemand aus dem Kanton Bern nach Deutschland möchte, fällt er unter die Quarantänevorschriften.

Wie kontrollieren die deutschen Grenzbehörden, woher jemand aus der Schweiz kommt?

Die Grenze bleibt grundsätzlich offen, gemäss den deutschen Grenzbehörden wird es aber Stichproben geben. So ist etwa allein am Auto-Nummernschild einfach ablesbar, ob jemand aus dem Kanton Basel-Landschaft oder aus dem Kanton Bern nach Deutschland einreisen will.

Das Gespräch führte Peter Voegeli.