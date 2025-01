Worum geht es? Jetzt in der Erkältungssaison setzen viele auf das Erkältungsmedikament ihres Vertrauens. Und für viele ist klar: Ein Neocitran hilft immer. Aus dem Kombipräparat in Pulverform wird mit etwas Wasser sofort ein Heissgetränk mit Zitronengeschmack, das gegen Erkältungssymptome helfen soll. Aber jetzt sagt die US-Arzneimittelbehörde FDA, dass einer der Wirkstoffe von Neocitran gar nicht wirksam sei – und höchstens einen Placebo-Effekt habe. Phenylephrin soll eigentlich entzündete Schleimhäute abschwellen.

Was heisst das genau? «Es ist wichtig zu wissen, dass Neocitran ein Kombinationspräparat ist, das aus mehreren Wirkstoffen besteht», sagt Claudia Meier-Uffer, Apothekerin und Präsidentin des Apothekenverbands St. Gallen/Appenzell. Und natürlich gehe man davon aus, wenn man von einem Wirkstoff redet, dass der auch wirke. Neben dem genannten Wirkstoff Phenylephrin beinhaltet Neocitran auch ein Analgetikum, ein Antihistaminikum und Vitamin C. «Diese haben ja alle auch eine Wirkung. Also es ist nicht so, dass jetzt das Neocitran nicht wirken würde, es ist nur ein Teil darin, der unter Beschuss ist», so Claudia Meier-Uffer.

Wieso merkt man das erst jetzt? «Neocitran ist mit verschiedenen Wirkstoffen seit 40 Jahren auf dem Markt», so Meier-Uffer. Neocitran habe auch andere Wirkungen und man könne bei gemeinsamer Einnahme nicht jedem einzelnen Wirkstoff die Wirkung zuschreiben. Die Apothekerin sagt weiter: «Auch wenn ein Präparat auf dem Markt ist, wird weiter geforscht, beobachtet und Rückmeldungen der Kunden eingeholt.»

Ist von der zuständigen Schweizer Behörde eine Reaktion zu erwarten? «Swissmedic wird die Reaktion in den USA abwarten», sagt Frau Meier-Uffer. «Nach Abschluss des FDA-Verfahrens werden wir prüfen, ob und welche Massnahmen angezeigt sind», erklärte Swissmedic gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Es gehe allerdings ausschliesslich um fehlende Wirksamkeit und nicht um Sicherheitsbedenken. Der Schweizerische Fachverband für Selbstmedikation, der die zuständigen Firmen in der Schweiz vertritt, erklärte der Zeitung: «Die europäischen und schweizerischen Behörden beurteilen oral verabreichtes Phenylephrin nach wie vor als sicheren und wirksamen Wirkstoff zur Abschwellung der Nasenschleimhaut.»

Soll nun auf Neocitran verzichtet werden? «Nein», sagt Apothekerin Claudia Meier-Uffer. «Aber es ist so, dass wir Neocitran nicht von uns aus als aktives Produkt empfehlen.» Es sei ein beliebtes Präparat, eben ein Kombipräparat, das gerne eingesetzt werde. Es wirke, weil es ein heisses Getränk sei. Es sei beliebt und schmecke gut. «Es wirkt sicher in einzelnen Fällen. Aber wenn wir etwas empfehlen können, empfehlen wir lieber Präparate, die lokal wirken, weil lokal die Wirkung immer besser ist», so Meier-Uffer.