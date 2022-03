Die sogenannten Magglingen Protokolle haben den Schweizer Sport erschüttert. Verschiedene Sportlerinnen berichteten darin über Missbräuche und Übergriffe im Turnsport. Was in diesen Protokollen bis ins Detail dokumentiert wurde, hat vieles in Bewegung gebracht. So wurde Anfang Jahr eine anonyme Meldestelle eingerichtet, um Sportlerinnen und Sportler besser zu schützen.