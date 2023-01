Die Studie basiert auf einer repräsentativen Umfrage unter Lehrpersonen aller Stufen der Deutschschweiz im Jahr 2022. Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH wollte damit in Erfahrung bringen, wie viele Lehrpersonen in ihrem Alltag Gewalt erleben. An der Studie haben 6800 Personen teilgenommen. Es ist das erste Mal, dass eine solche Studie in der Deutschschweiz gemacht wurde.