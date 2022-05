Die Patientinnen, die wegen ritueller Gewalt behandelt werden, sind in den meisten Fällen stark psychisch krank und suchten verzweifelt nach Antworten, sagt Thomas Ihde von der Stiftung Pro Mente Sana. «Behandlerinnen und Behandler finden dann Antworten in dieser Verschwörungstheorie. Damit entsteht ein Konstrukt, das im Interesse aller Beteiligten scheint.» Weil man nun der Ursprung für die Probleme gefunden habe und daran arbeiten könne.

Danach entstehe eine Wechselwirkung. «Patienten merken, wie sie immer wieder zu gewissen Themen befragt werden und für gewisse Antworten belohnt werden.» So seien sie plötzlich gefangen in dieser Geschichte, so Ihde. «Sie wissen dann nicht mehr, wie sie da wieder rauskommen, weil sie dabei auch ihre Eltern beschuldigt haben, sie hätten sie etwa gezwungen, andere Kleinkinder zu töten.» Und so würden die Patientinnen immer tiefer in dieser Geschichte stecken.