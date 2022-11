Im Winter 2021/2022 mussten in Europa nach Angaben des BLV in über 2400 Betrieben fast 50 Millionen Stück angestecktes Hausgeflügel getötet werden. In den letzten zwei Jahren traten bei Wildvögeln in Europa mehr als 6000 Fälle von Vogelgrippe auf. Weil das Virus seine Eigenschaften verändert hat, stecken sich immer mehr Geflügel- und Vogelarten damit an.

Wegen der Vogelgrippe sowie steigender Produktionskosten gehen in Grossbritannien aktuell die Eier aus. Supermärkte rationieren daher den Verkauf. Allein seit Anfang Oktober wurden nach Angaben des Verbands British Free Range Egg Producers Association (BFREPA) mehr als 750'000 Hennen gekeult, um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu bremsen. Seit 7. November muss alles Geflügel in England in Ställen und Volieren bleiben.

Auch in Frankreich ist wegen Vogelgrippe-Ausbrüchen die höchste Alarmstufe ausgerufen worden und dabei eine landesweite Stallpflicht für Geflügelhöfe verhängt worden. Zwischen dem 1. August und dem 8. November seien 49 Ausbrüche der Vogelgrippe in französischen Betrieben festgestellt worden. Frankreich – der zweitgrösste Geflügel-Produzent in der EU – war in diesem Jahr von der bislang schwersten Vogelgrippe-Welle getroffen worden. Rund 22 Millionen Vögel mussten gekeult werden.