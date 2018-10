Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Saudi-Arabien sind vor allem wirtschaftlicher Art. So exportiert die Schweiz Medikamente, Maschinen, Uhren und Waffen an den Wüstenstaat am Golf.

Die SP verlangt einen Stopp der Waffenexporte. «Die Schweiz muss Massnahmen ergreifen, bei den Waffenlieferungen sowieso», sagt auch CVP-Nationalrätin Kathy Riklin. «Aber sie muss auch die Beziehungen zu Saudi-Arabien überdenken.»

FDP-Aussenpolitiker Hans-Peter Portmann stimmt Riklin in diesen Punkten zu, warnt aber vor einem Alleingang. Die Schweiz sollte sich innerhalb der UNO für internationale Sanktionen einsetzen. Einzelne einseitige Massnahmen wie die Sistierung des neu ausgehandelten Doppelbesteuerungsabkommen befürwortet er aber.

Was den automatischen Informationsaustausch (AIA) von Finanzdaten mit Saudi-Arabien angeht, sind sich Portmann und SVP-Nationalrat Luzi Stamm einig: Er soll nicht ausgeführt werden. Auch bei der politischen Linken findet hier ein Umdenken statt. Sie hat den AIA bisher als Massnahme gegen Steuerflucht befürwortet.

Auch Einreisesperren gegen Mitglieder der saudischen Königsfamilie werden diskutiert. Das EDA klärt derzeit ab, wie die Schweiz am besten auf den gewaltsamen Tod Khashoggis reagiert. (imbp;gfem)