44 Prozent der Mitglieder des nationalen Parlaments deklarieren keine Einkünfte aus Mandaten in Unternehmen und Verbänden.

Nur 27 Prozent aller Räte und Rätinnen verraten sämtliche ihrer Nebeneinkünfte, wie aus dem aktuellen Bericht 2025 von Lobbywatch hervorgeht.

Fast die Hälfte der Schweizer Parlamentarier schweigt zu ihren Nebeneinkünften, wie die Organisation Lobbywatch transparent macht. Insgesamt stagniert die Transparenz auf dem Niveau der letzten Erhebung von Anfang 2024, laut der 42 Prozent aller Parlamentarier keine Nebeneinkünfte deklarierten.

Im neuen Bericht unterschied die Organisation aber erstmals zwischen totaler Transparenz (alle Einkünfte offengelegt) und teilweiser Transparenz (nur einzelne Vergütungen deklariert). Die neue Methodik zeige, dass nur eine Minderheit wirklich komplett transparent sei, schrieb Lobbywatch in einer Mitteilung zum Bericht.

Schlusslicht FDP

Bei den Fraktionen sind die Grünen am transparentesten: 68 Prozent ihrer Mitglieder legen alle Einkünfte offen. Bei der SP, die an zweiter Stelle folgt, ist es noch gut die Hälfte (51 Prozent). Die Transparenz bei SP und Grünliberalen hat laut Lobbywatch abgenommen.

Legende: Lobbywatch ist überzeugt: Bürgerinnen und Bürger müssen bei ihrem Wahlentscheid wissen, wer von wem Geld für Interessenvertretung erhält. Reuters/Arnd Wiegmann

Die SVP wurde hingegen transparenter und liegt mit der Mitte gleichauf. Schlusslicht bleibt die FDP: Kein einziges Mitglied legt alle Einnahmen offen und nur jedes dritte deklariert überhaupt einen Teil der Vergütungen.

Frauen sind transparenter als Männer

Der Nationalrat ist mit 58 Prozent teilweise transparenter Mitglieder auskunftsfreudiger als der Ständerat (48 Prozent). Bei der vollständigen Transparenz sind die Werte in beiden Kammern tief. Frauen sind laut dem Bericht ebenfalls transparenter als Männer: Ein Drittel der Parlamentarierinnen legt alle Vergütungen offen, bei den Männern ist es nur ein Viertel.

Für den nun veröffentlichten Bericht hat Lobbywatch im Sommer 2025 nach eigenen Angaben alle Ratsmitglieder angefragt, ihre Einkünfte offenzulegen.