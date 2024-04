Legende: Vor allem in der Westschweiz (im Bild Genf) und im Mittelland war es 2023 viel wärmer als üblich. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Die Schweiz erlebte im Jahr 2023 gemäss Meteo Schweiz die zweithöchste Durchschnittstemperatur seit Messbeginn, also seit 160 Jahren. Zum gleichen Schluss kam auch eine Auswertung von SRF Meteo.

Weltweit gesehen war 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen. In der Schweiz das zweitwärmste Jahr, knapp hinter 2022, aber deutlich vor 2018 und 2020.

Gegenüber der klimatologisch relevanten Referenz der Jahre 1961 bis 1990 lagen die Temperaturen sowohl im Norden als auch im Süden rund 2.5 Grad über der Norm. Am grössten war der Temperaturüberschuss in der Nordwestschweiz und im westlichen Mittelland, wo 2023 stellenweise gar minim wärmer war als das Vorjahr 2022, welches sonst als Rekordjahr in der Schweiz gilt.