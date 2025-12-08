Ein überparteiliches Nein-Komitee hat seine Argumente gegen die SRG-Initiative vor den Medien dargelegt.

Teil des Bündnisses sind Vertreterinnen und Vertreter von SP, Mitte, FDP, Grünen und GLP.

Die Initiative zur SRG, zu der auch SRF gehört, will die Haushaltsabgabe von derzeit 335 auf 200 Franken senken und für Unternehmen ganz streichen.

Ein Ja zur SRG-Initiative würde den Randregionen des Landes und der Informationsqualität schaden, meint das überparteiliche Gegenkomitee. Die Initiative sei keine harmlose Sparmassnahme, sondern bedrohe den Service public im Kern und schwäche die Schweiz, sagte Mitte-Nationalrat Martin Candinas vor den Medien.

Legende: Martin Candinas, Nationalrat Mitte/GR (rechts), Matthias Michel, Ständerat FDP/ZG (Mitte), und Alex Farinelli, Nationalrat (FDP/TI), während der Medienkonferenz des überparteilichen Komitees «Nein zur Halbierungsinitiative» in Bern KEYSTONE/Peter Klaunzer

In diesen unsicheren Zeiten sei es wichtig, in allen Regionen einen breiten und zuverlässigen Zugang zu Informationen mit fundierten Berichten zu haben, wie sie SRF, RTS, RSI, RTR und Swissinfo bieten, so die Gegnerinnen und Gegner. Sie erinnerten daran, dass die SRG eine radikale Umstrukturierung eingeleitet habe, die bis 2029 zu Einsparungen in Höhe von 270 Millionen Franken führen werde.

Berggebiete stellen sich gegen Halbierungsinitiative Box aufklappen Box zuklappen Die Berggebiete lehnen die SRG-Initiative ab. Der mediale Service public sei in Zeiten, in denen immer mehr regionale und lokale Zeitungen verschwinden, für die Berggebiete und die ländlichen Räume wichtig, teilte die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) mit. Die Volksinitiative würde laut der SAB massive Einnahmeausfälle für die SRG bedeuten. Dadurch könnte die SRG ihre zentrale Rolle für den medialen Service public in der Schweiz nicht mehr wahrnehmen. «Dank der SRG gelangen Neuigkeiten aus Bergregionen wie dem Puschlav, dem Urserental und der Vallée de Joux auch auf die nationale Ebene, und umgekehrt werden diese Regionen mit Informationen aus anderen Regionen versorgt», hiess es in der Mitteilung. Diese Leistungen für den sozialen Zusammenhalt und Austausch unter den Landesgegenden erbringe kein anderes Medium in der Schweiz. Dieser mediale Service public müsse auch finanziert werden, und dazu diene die Medienabgabe, so die SAB. Denn die Vermittlung von Informationen, Bildungsangeboten und kulturellen Inhalten könne kaum gewinnbringend erbracht werden.

Der Bundesrat war den Initianten bereits im vergangenen Jahr entgegengekommen. Er beschloss, die Haushaltsabgabe auf dem Verordnungsweg auf 300 Franken pro Jahr zu senken. Die Initiative wurde von SVP-Kreisen initiiert. Der Bundesrat, der National- sowie der Ständerat lehnen die Vorlage ab. Die Abstimmung findet am 8. März 2026 statt.