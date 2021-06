Die neue Baselworld findet nächstes Jahr vom 31. März bis 4. April in Basel statt, zeitgleich mit den beiden anderenn grossen Uhrenmessen in Genf.

Es wird keine Publikumsmesse mehr sein, sondern sie richtet sich an Händler und Uhren- und Schmuckproduzenten.

Baselworld-CEO Michel Loris-Melikoff rechnet im ersten Jahr mit 300 Ausstellern an der Baselworld 2022.

Die neue Baselworld werde aus zwei Teilen bestehen, sagte Loris-Melikoff. Der eine Teil sei eine physische Messe, die nächstes Jahr in Basel stattfinden werde (31.3. – 4.4.2022). Das Datum sei mit den beiden andern grossen Uhrenmessen in Genf, Watches & Wonders und Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), abgesprochen. Diese finden gleichzeitig statt. Das zweite Standbein sein eine virtuelle Messe, die das ganze Jahr über stattfinde, sagte Loris-Melikoff weiter.

Noch nicht sagen konnte Loris-Melikoff, welche Uhrenmarken dabei sein werden. Die Verhandlungen mit potentiellen Ausstellern begännen jetzt.

Den ursprünglich geplanten Namen "Houruniverse" für die virtuelle Messe lässt man fallen. "Baselworld is back", sagte Loris-Melikoff an der auf Englisch abgehaltenen Medienkoferenz.

In Asien und in den USA sollen mittelfristig separate pysische Messe-Plattformen aufgebaut werden.

Loris-Melikoff stellte in Aussicht, dass die Stand- und Hotelkosten tiefer sein werden als in der Vergangenheit. Die hohen Kosten in Basel führten in der Vergangenheit regelmässig zu Unmut unter den Ausstellern und waren mit ein Grund, weshalb sich etliche Uhren- und Schmuckmarken von der Baselworld zurückzogen.