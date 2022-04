Die SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky schätzt die Wirkung der Staatsbesuche in der Ukraine und in Russland folgendermassen ein:

Der Ukraine geht es bei den Einladungen und den Staatsbesuchen in erster Linie darum für Unterstützung zu weibeln. Je mehr Politikerinnen und Politiker aus dem Ausland die Zerstörung und das Leid mit eigenen Augen gesehen haben, umso mehr werden sie sich in ihren eigenen Ländern dafür einsetzen die Ukraine zu unterstützen. Denn es macht einen Unterschied, ob jemand Bilder und Videos aus dem Kriegsgebiet sieht, oder ob man die ausgebrannten Wohnhäuser selbst riecht und man sich am Abend den Staub aus dem Gesicht waschen muss. Es gab bereits mehrere sehr wichtige Besuche aus dem Ausland, wie beispielsweise der gestrige Besuch des UN-Generalsekretärs. Diese werden auch in Moskau wahrgenommen und der Kreml reagiert auf dieses Treffen mit Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt. Im Vergleich zu solchen Treffen wird einem Besuch von Parlamentspräsidentin Irène Kälin verhältnismässig wenig Bedeutung beigemessen. Nichtsdestotrotz hat man in der Ukraine sehr positiv darauf reagiert, dass die Schweiz sich den Sanktionen der Europäischen Union angeschlossen hat. Die Menschen in der Ukraine erleben die grösste Katastrophe ihres Lebens, sie sind weiterhin auf jede Hilfe angewiesen. Der ukrainische Präsident sagte gestern jedes Land würde die Ukraine gemäss den eigenen Möglichkeiten helfen. Grundsätzlich wiederholen hier aber alle Gesprächspartner immer wieder eine Sache: Unterstützung für die Armee sei das, was die Ukraine zurzeit am meisten brauche. Dabei geht es nicht nur um schwere Waffen, sondern beispielsweise auch um Fahrzeuge, wie etwa Jeeps mit welchen Soldaten zur Frontlinie hin- und wegfahren können.»