In der Schweiz regelt heute das Lebensmittelgesetz Werbung für Tabakwaren. Derzeit ist solche Werbung in Radio und Fernsehen verboten. Sie ist an Plakatwänden und in Kinos erlaubt, doch verbieten sie gewisse Kantone.

Voraussichtlich ab Mitte 2024 erfolgt in der Schweiz eine erste Verschärfung der Vorschriften, wenn das 2021 vom Parlament verabschiedete Tabakproduktegesetz in Kraft tritt. Ab dann werden Plakatwerbung und Werbespots für Raucherwaren in Kinos überall im Land verboten sein.

Noch vor dem Inkrafttreten dieses neuen Gesetzes soll nun das Parlament eine Revision dieses Erlasses debattieren – eben die vorliegenden neuen Vorschläge, gestützt auf die angenommene Volksinitiative.